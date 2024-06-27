7-11將持續擴點 董座羅智先：台灣市場還未看到天花板
統一（1216）27日股東會後記者會，統一集團董事長羅智先接受採訪表示，統一超（2912）展店是為了社會需求，以台灣市場來看，展店還看不到天花板，未來將會持續新增據點。
除台灣展店目標外，關於7-ELEVEN在東南亞的發展，日前法說會上已提到菲律賓部分的7-ELEVEN店數當地市占第一，他認為，當消費者在市場沒有其他選擇，就會激發出新的經營型態，形成新的挑戰。統一超在菲律賓除了將持續展店，更重要的是內部組織能力不斷優化。
而羅智先也提到，印尼部分的擴店展望也從原先的8000間上調至目前的10000間店以上。而印度部分羅智先則說，則目前還沒有看到機會進去。
大陸市場羅智先認為，大陸零售很有趣，一方面，市場規模大，但在業態發展上，卻形成和全球各地發展很不同的走向。未來統一超也計畫將資源聚焦在上海跟浙江7-ELEVEN，這兩個市場疫情後在數字表現上有令人耳目一新的感覺，保持著不錯的動能，持續朝良性發展。
談及旗下大賣場品牌家樂福的展店計畫，羅智先指出，家樂福在出售過程中很多業務終止，過程中也喪失很多門市，量販店上量販店上不會刻意增加，但在社區型超市上還會有很大的空間，並且過去對家樂福來講，過去在中南部相對比較欠缺，是以後可以發展的。
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