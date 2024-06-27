統一羅智先：正處於前所未有的機會 搶「豬會飛起來」商機

統一（1216）集團董事長羅智先27日表示，對於今年景氣變化，仍舊維持「看不懂」看法，而且不只是他個人看不懂，發現很多同業也有同樣想法。統一目前正處於前所未有的機會，這是市場激烈變動而來，當機運來的時候，統一不能不在跑道上，才會搶到「豬會飛起來」商機。

大環境有太多統一不能控制的因素，統一集團要做到「穩健、健康」，統一今年有信心獲利在一個成長軌道上；旗下重要轉投資統一中控，正朝著500億元生存線目標挺進， 統一的天命不是大陸地區型的廠商，要做到全國的規模，必須要很快達500億元的規模。

營運策略的部分，羅智先指出，「穩健、健康」是統一的基本功，要知道，所有的同業都跟我們一樣聰明及能幹，統一不能犯錯，不是完全不能錯，而是絕對不能犯戰略上的錯誤，因為這種錯誤會讓你跌一跤，等你再爬起來時，跟同業的競爭距離就已經拉開。

統一中控500億元生存線不是一個口號，大陸是一個大陸型經濟，如果營運沒有辦法到達一定規模，是很難運轉下去，沒有好與不好，是一個組織定位，全國性的廠商要有一定的水準，但可以退而求其次，到地區性廠商。統一的天命不是地區型的廠商，必須很快在大陸布局達一定規模。

任何行業都有選擇跟競爭，產品有特色跟競爭性，大陸是一個龐大的市場，產品有特色永遠有機會。穩健很重要，統一要維持當機運來的時候，一定要在跑道上，統一就有機會遇到「豬會飛起來」。

2004年就推出無糖茶，但當時是孤寂的一條路，去年無糖茶大爆發，有同業一款無糖茶做了人民幣100億元，有很多時候是運氣；今年無糖茶又塞滿人，家家戶戶都進來了。

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