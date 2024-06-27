博客來上半年新書暢銷榜揭曉 這本兩個月熱銷萬本稱王

博客來27日公布「2024上半年新書暢銷榜TOP10」，以漫畫/圖文書與心理勵志各占三席入榜最多，成為榜單最大贏家。漫畫大熱，《排球少年！！10週年編年史 全》以兩個月內熱銷萬本的驚人成績奪冠，魅力橫跨各年齡層；人氣動漫的《葬送的芙莉蓮》金句爆紅，最新集《葬送的芙莉蓮 12》更是迅速攀升至季軍。心理勵志入榜書單《我，刀槍不入》、《親密恐懼》、《今天不會都是壞事》三本內容迥異，展現閱讀口味多元化，也反映現代人透過療癒閱讀，走出情緒困境。

博客來「2024上半年新書暢銷榜TOP10」揭曉，其中漫畫/圖文書與心理勵志類表現亮眼，各自佔據榜單3個名次。集結豐富的情報，以角色成年樣貌繪製封面的《排球少年！！10週年編年史 全》短短兩個月內銷量突破萬本，風光奪冠。今年4月首度登上大銀幕，不僅受17歲到29歲年輕人鍾愛，其魅力橫跨各年齡層，至今仍是博客來上半年熱搜關鍵字TOP1，隨6月電影中文配音版推出可望再添銷售動能。

人氣動漫《葬送的芙莉蓮》金句「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這麼做」爆紅，最新集《葬送的芙莉蓮 12》關注度大增，銷量攀升至暢銷榜第三；讓全世界掀起「女兒」熱潮的《SPY×FAMILY 間諜家家酒 12》銷售強勢，穩坐暢銷榜第六。輕小說天后護玄「特傳」系列終章《特殊傳說III》全新篇章登場，獲得粉絲支持迅速攻佔博客來新書暢銷榜第七名。

心理勵志入榜三席版品類型多元，被美國媒體稱為「地表最強的男人」的大衛・哥金斯活出強大心理韌性和突破身體極限的硬派勵志自傳《我，刀槍不入》深受讀者喜愛勇奪第四名，探討兩性關係的知名心理師-周慕姿新作《親密恐懼》教你開啟親密關係裡不同以往的嶄新選擇，在親密關係裡擁有愛與歸屬，獲得第八名。

《今天不會都是壞事》用SNOOPY療癒圖文搭配簡單的大智慧禪語，帶來心靈平靜，擠進第十名，三者內容迥異，反映閱讀口味分眾，分別觸動讀者內心獨特角落，今年版品的多樣化，更能滿足大眾需求。此外，第九名正能量英語學習《抄寫英語的奇蹟：1天10分鐘，英語和人生都起飛》，多重感官同步運用，不僅勵志，同時練就出色的英文能力。

商業理財書類入榜兩本皆為「投資理財」類，顯示大環境壓力促使更多人關注被動收入，讀者對投資理財知識的學習需求持續增加，第二名《巨人思維》為台股傳奇交易員巨人傑首度出書公開投資思維，吸引股民朝聖；第五名《一如既往》是全球暢銷書《致富心態》作者全新力作，前者從「實作經驗」出發，後者著重「心態觀念」，「雙管齊下」正是所有在乎「財富自由」的人的最佳方法。

商品推薦