中山醫大攜手跨域企業 打造高齡產業生態圈

迎接超高齡社會到來，中山醫學大學今天與多家跨域企業簽署產學研合作意向書（MOU），將透過跨領域整合與串聯，創造全新的通路合作模型，打造高齡產業生態圈。

中山醫學大學今天舉辦「高齡產業新創加速器─產學研合作共創」記者會，由校長黃建寧代表與合盈光電、媚登峯集團、永立榮生醫、寶島光學、仁寶電腦等產業代表簽署MOU，宣示攜手為新創產業打造最佳的孵育機制。

黃建寧在會中表示，透過經濟部中小及新創企業署「高齡產業新創加速器計畫」的支持，在半年內達成整合校內外創育資源的目標，提供新創團隊符合市場需求的創業輔導方式，期待各企業在不同領域的專業範疇中，為高齡社會帶來更好的健康服務及生活品質，建立中部最具影響力的高齡產業主題式醫療量能生態圈。

中山醫學大學附設醫院總院長蔡明哲認為，現行醫療政策逐漸配合高齡化調整，在缺工的情況下，居家生醫訊號偵測未來會成為主流，高齡不代表多病，而是要健康終老，65歲不是門檻，而是要讓民眾更健康，這是下一個10年要做的事情。

蔡明哲說，中部地區有最好的醫療培育人才環境，高鐵南來北往很便利，中山醫大就座落高鐵台中站附近，正規劃在距離學校幾百公尺的文心南路與三民西路轉角打造亞健康基地，基地內可提供光學、營養、生醫及復健等功能，可望再擦亮中山醫大的招牌。

永立榮生醫總經理黃效民表示，與中山醫大合作已有6年，由於乾眼症患者越來越多，雖有人工淚液，但針對中重度患者卻缺乏有效治療藥物，目前研發中的乾眼症治療藥品，已由中醫大協助完成動物實驗，進入人體實驗階段，希望能早日通過檢驗，造福患者。

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