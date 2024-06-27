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統一將開首家博客來實體書店 羅智先：是我的主張

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國內網路書店龍頭「博客來」將開出首家實體書店。圖／本報系資料照片
國內網路書店龍頭「博客來」將開出首家實體書店。圖／本報系資料照片

統一將於台北市信義區Dream Plaza開出首家博客來實體書店，統一董事長羅智先透露，「開實體店是我的主張」，對團隊來說則是很大壓力

羅智先解釋，會想要開實體書店的想法，主要是希望台北市精華區在那麼好的地點，應該要有一個舒服的空間讓大家沈澱，「我也很惶恐，也沒做過，但總是會有一些夢想與理想，必須要試試看。」

但先前誠品曾經也在同一個地點有書店，羅智先則說，不擔心比較問題，同業做的也很出類拔萃，但統一也有一些理想，「舞台、劇本也許一樣，但表演方式可以完全不同。」

博客來 壓力 羅智先

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