統一將開首家博客來實體書店 羅智先：是我的主張
統一將於台北市信義區Dream Plaza開出首家博客來實體書店，統一董事長羅智先透露，「開實體店是我的主張」，對團隊來說則是很大壓力。
羅智先解釋，會想要開實體書店的想法，主要是希望台北市精華區在那麼好的地點，應該要有一個舒服的空間讓大家沈澱，「我也很惶恐，也沒做過，但總是會有一些夢想與理想，必須要試試看。」
但先前誠品曾經也在同一個地點有書店，羅智先則說，不擔心比較問題，同業做的也很出類拔萃，但統一也有一些理想，「舞台、劇本也許一樣，但表演方式可以完全不同。」
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