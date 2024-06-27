羅智先：統一中控最短時間挑戰500億人民幣營收

統一董事長羅智先曾表示，統一中控人民幣500億元營收是「生存線」，但對於集團是否有生存線，他則認為，現在外部環境有很多挑戰，會讓企業系統性成本不斷增加，因此規模越大，承受的韌性會越好，目前中控在健康的軌道上，獲利會持續進步，「統一在台灣的規模已經超過那條線，有機會更大當然更好。」

羅智先表示，在大陸市場採取「穩健」與「健康」兩個原則，因此組織紀律更為重要，外在環境雖然非常緊張、競爭激烈，但統一中控的表現仍相對符合兩原則。

羅智先也說，500億元營收不是口號，在大陸型經濟市場，沒有一定規模，在市場上就很難運轉，但在大陸市場來說，統一仍很渺小，因此只要抱持這種節奏 很多目標都能按照計畫執行，因此一定要在最短的時間內達到500億元的標準，才能支撐體系有效運作。

對於7-ELEVEN的海外布局，羅智先表示，菲律賓市場還是上升的順風車，當地有一億人口，市場還很大，也仍以商品為主，還不像台灣以服務為導向，能開出多少店就看組織能力；7-ELEVEN在大陸上海、浙江的發展，則是疫情之後才讓人覺得比較「興奮」。

統一併購家樂福後，羅智先曾預告營收將會先減少100億元，至於獲利表現上，他則解釋，由於有楊梅大火的因素，後續費用認列都以最高的會計準則來做，因此會有虧損。

但羅智先也強調，對家樂福營運是抱持永續經營的態度，與先前的態度不同，因此一些基礎建設就要從「一輩子」的角度思考，這會讓費用支出增加，「短期辛苦一點，長期來說對員工、對社會都好。」

羅智先表示，外界可能覺得統一好像有點消極，天天在談穩健、健康，似乎不夠進取、不夠積極，但實際上已經是相當辛苦，「求穩」相對來說走的慢一點，但是不會摔跤，到某個時候可能會有一些紅利可以接收，而大的組織強調的是不要犯戰略上的錯誤，否則再爬起來，會發現與同業的距離已經被拉開。

紐西蘭鮮奶明年即將能以零關稅進口台灣，是否會對本土鮮奶造成衝擊，羅智先則說，鮮奶永遠是本地占有優勢，但前提是本地要有人做，「酪農是很辛苦的產業，年輕人不見得有興趣繼承衣缽」。他也認為，真正的威脅不是海外進口，而是境內供應是否能保持穩定的量，因此現在也開始練習銷售進口鮮奶。

商品推薦