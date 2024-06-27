統一啟動接班？ 羅智先：家族方面沒有規劃
接班也是各大企業必須面對的問題，特別是羅智先的女婿、目前在統一擔任協理的王瑞斌去年起已經進入統一董事會，被外界認為已經啟動接班計畫。對此，羅智先則表示，企業內部有一套作業流程，每一年都會依照職務調整，很多沒有上市的公司董監事都由同仁擔任，但家族方面沒有特別規劃。
過去統一集團在專業經理人有60歲需退休的內規，羅智先表示，現在年齡方面已經不再限制60歲的時間線，而是跟著政府規定65歲退休，但有需要超過也可以回聘，主要是看公司需要。
但自己接班超過20年，羅智先直言，並沒有感受太大壓力，主要是前輩留下了很多珍貴的資產，「我並沒有創造很多新東西，大都是原來的東西重新排列組合。」
至於對自己的表現滿意與否，羅智先強調，永遠不會滿意，想做的事情還很多，而集團處在前所未有的好機遇，面對的挑戰雖然多，但是展現出來的機會更多。
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