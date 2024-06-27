和泰大金董事長蘇一仲轉任會長 現任總經理王玄郎接任董事長
和泰大金董事長蘇一仲轉任會長，由現任總經理王玄郎接任董事長。新任董事長王玄郎兼任總經理一職，王玄郎在和泰興業服務近40年，業務出身具有豐富的空調產業歷練與通路經驗，將會持續以和泰大金的三大核心價值「專業、創新、服務」，達成公司經營目標。
和泰興業為了產業發展更上一層，並考量企業的永續、接班人才的養成，在今年6月25日董事會改選，帶領和泰大金突破創新、屢創佳績的蘇一仲先生，卸任董事長，轉任會長，以董事兼會長的身分，持續參與大金在台灣的經營，及公司的未來發展，為和泰興業的長期方向佈局。
回顧和泰興業代理大金超過30年，全球大金的品牌優勢，堅實的經銷網絡，加上全體同仁的投入，獲得顧客的滿意與支持。從1992年代理，領先市場，導入變頻家用空調，至今室內外機累計銷售將近1000萬台，營業額累積近2000億，經銷商逾1200家，產品除了家用，更擴及大小商用、冰水系統、低溫設備、智能控制、新風換氣、除濕機、空氣清淨機等，多元產品線一次到位，銷售實績遍布集合住宅、商辦、超商連鎖、量販、飯店、工廠與科技大廠。
和泰大金將以「30再造」的目標，進行組織再造、服務與商品的優化。
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