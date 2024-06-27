快訊

非必要勿前往！傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

遠東新股東會／徐旭東：綠色經濟持續成長 奧運商機樂觀

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東新27日股東會上，董事長徐旭東表示，對今年的奧運商機看法樂觀。記者嚴雅芳/攝影
遠東新27日股東會上，董事長徐旭東表示，對今年的奧運商機看法樂觀。記者嚴雅芳/攝影

遠東新（1402）27日股東會上，董事長徐旭東表示，對今年的奧運商機看法樂觀，看好綠色經濟持續成長，遠東新回收聚酯產品受到國際運動品牌青睞，成為多個國家隊伍球衣布料供應商，近期環保鞋材、機能布料訂單持續上揚，預期2024年綠色產品營收將再創新高。

遠東新2023年綠色產品營收佔生產事業比重超過三成，為穩固公司領導地位以及帶動聚酯產業綠色轉型，積極擴充回收聚酯產能，包括2023年投產之菲律賓廠以及2024年即將投產的日本關西廠、越南廠，美國再生聚酯工廠2024年上半年完成產能擴充，此外，馬來西亞馬六甲州綠色再生聚酯新建的工廠，預計2025年底投產。

遠東新2024年也迎來奧運商機，回收聚酯產品受到國際運動品牌青睞，不僅成為多個國家隊伍球衣，也帶動環保鞋材與機能布料訂單持續上揚。此外，應用於食品包裝、寶特瓶等，也將隨奧運買氣激增，迎來訂單成長。遠東新副董事長席家宜表示，在市場需求殷切與產能擴充的助攻下，2024年綠色產品營收預計再創新高。

席家宜表示，遠東新在永續議題上有三大轉型目標，包括2030年減碳50%、綠色產品50%、綠色原料50%，將積極推動淨零轉型，策略包括提升能源效率、低碳燃料替代、發展再生能源等。持續佈局尖端技術，化學法織物回收技術即將邁入商業化階段，未來商機可期。

此外，遠東新轉投資事業多元，主要投資標的包括遠傳（4904）、亞泥（1102）、遠百（2903）等，投資事業佔總資產超過四成，每年不僅帶來穩定的股利收入，也創造可觀的增值空間，以目前投資集團上市公司股價計算，總持股市值超過1,700億元，較帳面成本增加1倍以上，潛在利益超過850億元，整體增值空間可期。

遠東新

延伸閱讀

遠東新大啖奧運商機 徐旭東：供應多國隊伍球衣布料

網球／詹家姊妹確定獲奧運女雙資格 連同謝淑薇、曹家宜我已獲57席次

巴黎奧運／詹家姊妹確定取得網球女雙門票16項58席看中華隊選手名單(不斷更新)

籃球／八村壘領銜最強陣容！日本男籃公佈奧運16人大名單

相關新聞

遠東新股東會／徐旭東：綠色經濟持續成長 奧運商機樂觀

遠東新（1402）27日股東會上，董事長徐旭東表示，對今年的奧運商機看法樂觀，看好綠色經濟持續成長，遠東新回收聚酯產品受...

台積電還沒進屏東 在地仲介：新建案平每坪成交價站穩2字頭

台積電傳屏東蓋CoWoS廠，房產業者表示，若確定拍板，將帶動屏東建設、區域發展、房市交易有更進一步表現。目前屏東縣生活以...

長虹股東會／董座：新青安反讓市場缺貨 年底前房價易漲難跌

長虹建設（5534）27日召開股東會，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利5.5元，董事長李文造會後接受採訪指出...

亞洲藏壽司股東會／針對食安、股價說明 2024年總店數有望突破60

亞洲藏壽司（2754）27日召開2024年股東會，目前亞洲藏壽司共59家連鎖門市，台灣56家、上海3家，2024年亞洲藏...

購屋信心創新高 房仲：下半年有三顆變化球

中央大學台灣經濟發展研究中心，27日發布6月消費者信心指數，其中「購買房地產時機」指標，本月調查結果為106.9點，連續...

博客來實體書店進駐信義區 出版公會：書店愈多愈大愈好

誠品信義店去年12月底吹熄燈號，所在的統一國際大樓由統一集團收回，預計於2025年開出新商場Dream Plaza。統一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。