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長虹股東會／董座：新青安反讓市場缺貨 年底前房價易漲難跌

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
長虹建設董事長李文造（右）與長虹建設總經理李耀中。記者朱曼寧／攝影
長虹建設董事長李文造（右）與長虹建設總經理李耀中。記者朱曼寧／攝影

長虹建設（5534）27日召開股東會，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利5.5元，董事長李文造會後接受採訪指出，現階段市場供貨不足，加上通膨預期、游資充沛、利率偏低等因素，房市才會如此熱絡，預期今年全年都會是價量齊揚的格局。

近期新青安政策討論熱度高，李文造表示，其實新青安是良善的政策，而該政策是影響成屋，跟預售屋無關，不過間接讓過去滯留成屋的建商因為政策而去化，加上還有房地合一稅2.0 5年的閉鎖期，因此造成市場出現缺貨現象，變成供需不平衡的狀態，因此房價也易漲難跌。

李文造指出，當然通膨、游資充沛、利率偏低等也是當今房市熱絡的原因，預期到年底前都不會有房價下跌的跡象。

李文造認為，央行調控房市效果有限，政府雖然立意良好，但過多干預有時候反而造成反效果，房市還是回歸回歸市場機制比較好，畢竟房價不會一直漲，漲到太高消費者不會買單，市場機制就會調整。

另，針對碳費議題，李文造指出，現在很多建案都已經提前反應碳費成本，所以預計正式上路後，應該不會有第二波反應。

今年完工量方面，長虹預計有5大案可望完工入帳，包括「長虹天擎、「長虹詠吉」、「央泱長虹」、「長虹天韻」及「松德長虹」，合計總銷達180億元。

推案上，長虹總經理李耀中表示，今年預計推出5筆住宅個案，包括總銷24億元的北市康定路公辦都更案「康定長虹」、總銷75億元的新北林口力行段「長虹天聚」、總銷約42億元台中「長虹天籟」、總銷120億元的桃園龜山「長虹詠序」、總銷80億元的大直北安路都更案「長虹top31」其中長虹預計分回40億元。若今年來得及，還有總銷60億元的新莊A3捷運附近約2千坪的新莊住商案，趕不上就明年推出，合計今年推案量逾300億元。

展望未來，李文造表示，目前公司已取得建照個案達11筆，總銷達720億元，未來動能無虞，而長虹是穩健保守經營的公司，不會因為市場熱就集中在某一年度推案，購地計畫，因為當前住宅比商用不動產熱銷，未來購地持續瞄準北台灣住宅用地，像前陣子才剛購入林口土地。

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