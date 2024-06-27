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亞洲藏壽司股東會／針對食安、股價說明 2024年總店數有望突破60
亞洲藏壽司（2754）27日召開2024年股東會，目前亞洲藏壽司共59家連鎖門市，台灣56家、上海3家，2024年亞洲藏壽司在台灣地區亦將維持上櫃以來的一貫腳步，以每年新增5至10間新店的速度展店，2024全年總店數有望突破60店，將持續推升集團營收。
針對股東關心4月份食品安全事件，是否有具體政策因應？亞洲藏壽司董事長兼總經理西川健太郎表示，同時要跟各位說明的是，本公司未曾發生過食物中毒事件。不論是食材、設備或是員工，在衛生局及自主檢驗中，都沒有檢出相關病原。新北市的2家店舖，雖為配合衛生局調查停業10天，但曾在本公司用餐後因身體不適，而前往醫療院所就診的消費者中，並無明確的結果顯示，其與本公司有因果關係。今後為了更確保品質安全，公司內部進行組織強化四大面向，更加提升安全性。「品質管理－增加人力，強化體制」、「顧客對應－成立客服部門」、「建設維修－重新審視內裝建材、設備」、「媒體對應」。
另外針對股東關心的股價問題，亞洲藏壽司董事長兼總經理西川健太郎表示，對於食安事件造成股東及消費者不安致上歉意，4月至5月營運雖造成影響，但目前已逐步回穩中，亞洲藏壽司在台灣永續經營持續展店，嚴格把關食品安全，穩定的營運就會帶來業績的提升，反應在股價上。
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