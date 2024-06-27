購屋信心創新高 房仲：下半年有三顆變化球

中央大學台灣經濟發展研究中心，27日發布6月消費者信心指數，其中「購買房地產時機」指標，本月調查結果為106.9點，連續46個月保持在100以上的樂觀區間，也寫下今年以來的最佳紀錄。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，新青安上路後，平均每月撥貸超過5000戶，今年5月更創下單月撥貸逾8000戶的新高，推估至6月底，整體撥貸戶數可望衝破6.3萬戶。

在首購族持續受新青安催化下，低總價成屋銷路順暢，買盤甚至因成屋供不應求，轉進預售屋市場；加上股市表現亮眼，市場餘裕資金多，各地也不斷出現產業投資設廠的話題，使民眾錢進房市的意願居高不下，且官方也上修經濟展望，使國人對後續房市發展頗具信心，推升指標締造今年的單月新高。

周鶴鳴指出，上半年房市氣氛活絡，也引發政府對市場過熱的擔憂，因此近期包括央行、財政部、內政部等政府單位，對房市一舉一動都提高警覺，所以下半年的不動產景氣發展，也須從政策面關注「三顆變化球」。

首先須留意「新青安檢討力道」，若官方後續查核積極且放貸從嚴，申辦熱潮有機會逐漸退卻，降低政策對市場的支撐力道。

其次是「央行管制擴大」，6月央行Q2理監事會議祭出的第六波信用管制，僅限縮六都及新竹縣市的第二戶貸款成數，並未如外界預期擴大管制範圍；但下半年還有兩次理監事會議，假如市場熱度仍高，不排除央行進一步擴大管制的可能性。

第三則是「囤房稅汰弱留強」，今年7月囤房稅2.0正式實施，建商餘屋及多屋族面對稅負加壓，可能盤點手中資產汰弱留強，尤其是房屋稅基高的豪宅，面臨市場盤整的風險將遠高於低總價小宅。

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