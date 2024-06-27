裕日車股東會／將推全新 ALL NEW SENTRA 及新世代電動休旅 ARIYA

裕隆日產27日股東會，董事長嚴陳莉蓮親自主持，展望未來，裕隆日產將持續精進品牌價值、產品競爭力及服務品質，為顧客及股東創造最大效益；搶攻電動車市場商機，裕日車今年將推出全新改款ALL NEW SENTRA及新世代電動休旅車ARIYA，滿足不同顧客層的需求。

裕日車（2227）去年國內車廠已擺脫疫情影響，供應鏈恢復正常運作，積極爭取訂單，去年營業收入261億元、稅後淨利11.6億元，每股盈餘3.87元； 通過2023年財務表冊與盈餘派發案，每股將配發現金股利3.48元，並完成董事改選。

面對市場挑戰，嚴陳莉蓮指出，去年Nissan品牌推出國產輕油電新車X-TRAIL，以及混合動力的創新科技產品e-POWER系列進口車型；Infiniti品牌也推出年度新型豪華休旅車QX60。

今年，裕日車也推出全新改款ALL NEW SENTRA轎車及新世代電動休旅車ARIYA，佈建更完整的產品線，滿足不同顧客層的需求。

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