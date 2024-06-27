統一股東會／羅智先：集團朝著穩健、健康方向挺進

統一（1216）27日舉行股東會由董事長羅智先主持，順利通過配發現金股利3元。展望新年度，羅智先表示，統一集團還是朝著穩健、健康方向挺進。

統一今天股東會通過各項決算表冊及股利，受惠於重要轉投資公司統一中控、統一超商等獲利成長挹注，去年稅後純益為183.36億元，年增6.8%，每股稅後純益為3.23元，較去年同期增加0.21元。

今年的營運展望，羅智先表示，秉持「務實勤奮、聚焦經營」的方針、「不浮躁」的態度，完成今年度銷售目標，持續為所有股東創造更佳的投資效，統一企業市值保持於4,200億元以上且名列台灣市值前20名公司。

羅智先進一步表示，統一企業是因為社會而存在，在未來的每一天，我們將持續從過去的製造專業、用心服務，內化到更深層次的風格修養及生活體驗。以「我愛統一，也愛生活」為核心理念、「貢獻社會便利性」為行為準則，逐步達成生活產業目標，傳遞給社會一個誠信理念、一種生活態度、一份幸福快樂、一套歷史傳承。

今年營運穩健成長，統一台灣本業持續聚焦經營及穩定增長，再加上轉投資穩定獲利挹注，首季營收1,587.56億元，年增20.8%，稅後純益為55.34億元，較去年同期50.01億元增加5.33億元，成長10.6%，EPS為0.97元，較去年同期0.88元增加0.09元。

統一5月合併營收達547.93億元，去年併入台灣家樂福推升統一今年每個月的營收跟著成長，5月營收年增18.21%，創同期新高紀錄、月增4.69%；累計前5月合併營收達2658.89億元，年增19.87%。 統一今（27）日舉行股東會由董事長羅智先主持，順利通過配發現金股3元。黃淑惠攝

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