快訊

非必要勿前往！傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

統一股東會／羅智先：集團朝著穩健、健康方向挺進

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
統一董事長羅智先表示，新年度統一集團還是朝著穩健、健康方向挺進。黃淑惠攝
統一董事長羅智先表示，新年度統一集團還是朝著穩健、健康方向挺進。黃淑惠攝

統一（1216）27日舉行股東會由董事長羅智先主持，順利通過配發現金股利3元。展望新年度，羅智先表示，統一集團還是朝著穩健、健康方向挺進。

統一今天股東會通過各項決算表冊及股利，受惠於重要轉投資公司統一中控、統一超商等獲利成長挹注，去年稅後純益為183.36億元，年增6.8%，每股稅後純益為3.23元，較去年同期增加0.21元。

今年的營運展望，羅智先表示，秉持「務實勤奮、聚焦經營」的方針、「不浮躁」的態度，完成今年度銷售目標，持續為所有股東創造更佳的投資效，統一企業市值保持於4,200億元以上且名列台灣市值前20名公司。

羅智先進一步表示，統一企業是因為社會而存在，在未來的每一天，我們將持續從過去的製造專業、用心服務，內化到更深層次的風格修養及生活體驗。以「我愛統一，也愛生活」為核心理念、「貢獻社會便利性」為行為準則，逐步達成生活產業目標，傳遞給社會一個誠信理念、一種生活態度、一份幸福快樂、一套歷史傳承。

今年營運穩健成長，統一台灣本業持續聚焦經營及穩定增長，再加上轉投資穩定獲利挹注，首季營收1,587.56億元，年增20.8%，稅後純益為55.34億元，較去年同期50.01億元增加5.33億元，成長10.6%，EPS為0.97元，較去年同期0.88元增加0.09元。

統一5月合併營收達547.93億元，去年併入台灣家樂福推升統一今年每個月的營收跟著成長，5月營收年增18.21%，創同期新高紀錄、月增4.69%；累計前5月合併營收達2658.89億元，年增19.87%。

統一今（27）日舉行股東會由董事長羅智先主持，順利通過配發現金股3元。黃淑惠攝
統一今（27）日舉行股東會由董事長羅智先主持，順利通過配發現金股3元。黃淑惠攝

營收 羅智先 股東會

延伸閱讀

羅智先手機桌布放愛妻高秀玲照片

卡民主基金會盧業中人事？林佳龍：需說明外交方向是否跟賴總統一致

統一證實：博客來首家實體書店2025年信義區登場

慶統一獅封王！7-ELEVEN連續4天優惠 精品咖啡買1送1喝起來

相關新聞

博客來實體書店進駐信義區 出版公會：書店愈多愈大愈好

誠品信義店去年12月底吹熄燈號，所在的統一國際大樓由統一集團收回，預計於2025年開出新商場Dream Plaza。統一...

台積電還沒進屏東 在地仲介：新建案平每坪成交價站穩2字頭

台積電傳屏東蓋CoWoS廠，房產業者表示，若確定拍板，將帶動屏東建設、區域發展、房市交易有更進一步表現。目前屏東縣生活以...

長虹股東會／董座：新青安反讓市場缺貨 年底前房價易漲難跌

長虹建設（5534）27日召開股東會，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利5.5元，董事長李文造會後接受採訪指出...

亞洲藏壽司股東會／針對食安、股價說明 2024年總店數有望突破60

亞洲藏壽司（2754）27日召開2024年股東會，目前亞洲藏壽司共59家連鎖門市，台灣56家、上海3家，2024年亞洲藏...

購屋信心創新高 房仲：下半年有三顆變化球

中央大學台灣經濟發展研究中心，27日發布6月消費者信心指數，其中「購買房地產時機」指標，本月調查結果為106.9點，連續...

統一股東會／羅智先：集團朝著穩健、健康方向挺進

統一（1216）27日舉行股東會由董事長羅智先主持，順利通過配發現金股利3元。展望新年度，羅智先表示，統一集團還是朝著穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。