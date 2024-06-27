2024亞洲生技大會7月登場 今年論壇規模擴大3倍

2024亞洲生技大會即將於7月24至28日假南港展覽館舉辦，主辦單位台灣生物產業發展協會27日宣布，今年論壇擴大三倍，展覽規模再創新高，計900家廠商參展，攤位數突破2,200展位。一對一商機媒合目前有超過500位國內外買主報名洽商，陣容中眾多國際知名廠商、投資機構參與。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，大會今年邁入第六年，在參加論壇、商機媒合及展覽的國內外參與者均突破以往，大會論壇更擴大規模為創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，平行舉辦。

以投資高峰論壇為例，共遴選出來自美國、加拿大、英國、日本、瑞士、韓國、立陶宛、斯洛維尼亞、台灣等50隊國內外優秀生技公司上台簡報，領域除新藥開發與數位醫療外，亦有AI應用於臨床試驗、新藥開發、影像等入選，投資界看好各明星領域現今戰略地位及未來爆發力。

不只生技公司，國際專業投資機構參與也在今年大幅增加，目前已有超過50家來自日本、美國、台灣、新加坡、瑞士、英國、以色列等國際投資機構與會，包含美國傳奇旗艦級機構Flagship Pioneering、創投Prime Ventures、維梧資本（Vivo Capital）、英國創投Syncona、以色列最大醫藥創投基金aMoon、美國矽谷前3大創投之一的飛馬科技風險投資公司（Pegasus Tech Ventures）、日本DCI Partners、Axil Capital Partners等，期望讓與會生技公司更多獲國際創投青睞機會，取得資金挹注。

創新科技論壇關注議題包括：再生醫學、 ADC藥物創新、AI藥物應用、mRNA藥物、CDMO、生物製藥、轉譯醫學、精準健康及數位健康等議題，均邀請國際重磅講者分享，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）AI中心負責人湯姆·迪特（Tom Diethe）分享如何透過深度學習促進藥物開發；日本國立醫藥健康營養研究所（NIBOHN）中村祐輔理事長分享新型療法；掌握全球半導體技術前沿的比利時微電子研究中心(IMEC)的生命科學技術副總裁-帕魯·德舒潘（Paru Deshpande）分享生物跨域融合（Bioconvergence）。

而隨著台灣再生醫療雙法日前三讀通過，大會也邀請致力於細胞研究、製造、處理及臨床移植的國際專業組織──國際細胞與基因治療協會（International Society for Cellular Therapy, ISCT）會長Miguel Forte於創新科技論壇擔任講者，分享再生醫療全球發展趨勢。

看好台灣在此領域發展潛力，此次展會亦有許多國內外細胞與基因治療公司參與展會，如日本富士軟片(Fujifilm)，英國Syncona、台灣包括台灣生物醫藥製造公司、長聖、承寶、訊聯、向榮、禮文、亞果、暢鴻、伯昂興業以及超基因等公司，搶攻全球再生醫療商機。

亞洲生技大會是由全球生技協會（BIO）與台灣生物產業發展協會（Taiwan BIO）共同籌辦，今年大會主題為「從亞洲綜觀全球生技商機」（Global View, Asian Touch），內容包括：創新科技、投資高峰及區域合作等三大論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等五大活動。

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