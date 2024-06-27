遠東新大啖奧運商機 徐旭東：供應多國隊伍球衣布料

巴黎奧運預計7月26日正式展開，紡織廠將迎來國際賽事商機，遠東新董事長徐旭東今天表示，遠東新再度成為多個國家隊伍球衣布料供應商，近期環保鞋材、機能布料訂單持續上揚。

遠東新副董事長席家宜補充表示，今年巴黎奧運對於紡織產業具有關鍵影響，因為法國提倡環保，運動員穿的運動服都是環保衣，遠東新在供應鏈裡頭，將扮演重要角色。

他指出，遠東新2023年綠色產品營收占生產事業比重已超過3成。遠東新的回收聚酯產品獲得Nike、Adidas等國際運動品牌採用，今年奧運將再度成為多個國家隊伍球衣的布料供應商，帶動相關訂單上揚。

席家宜強調，奧運商機不只是看比賽期間，更重要是後面，現在美國消費有點疲緩，希望奧運能帶動一波運動風潮，以及綠色環保材料的趨勢。

遠東新持續擴充回收聚酯產能，包括2024年即將投產的日本關西廠、越南廠，美國再生聚酯工廠今年上半年也完成產能擴充，馬來西亞馬六甲州綠色再生聚酯新建工廠預計2025年底投產，有望替營運持續挹注新動能。

為推動淨零轉型，遠東新也設定到2030年綠色產品50%、綠色原料50%的轉型目標。

徐旭東指出，遠東新2023年總資產為新台幣6714億元，較2022年成長2%，總共3大營運區塊，包括生產事業、轉投資事業與土地開發，去年占總資產比重分別為31%、43%和26%。資產非常豐富，而且三足鼎立，潛力相當大。

遠東新轉投資事業多元，主要投資標的包括遠傳、亞泥、遠百等，不僅每年為公司帶進穩定的股利收入，也創造可觀增值空間，目前投資集團上市公司股價計算，總持股市值超過1700億元，較帳面成本多出1倍以上，潛在利益超過850億元，整體增值空間可期。

另外遠東新土地資產豐厚，在台灣持有57萬坪土地，主要集中於北部精華地段。尤其是這幾年台商鮭魚返鄉，帶動工業用地價值翻漲，遠東新在桃園觀音、新竹新埔與湖口等地擁有將近40萬坪工業土地，未來幾年擬加速活化。

遠東新去年營收新台幣2572億元，年減2.5%，但稅後純益82.29億元，逆勢成長0.7%，換算每股純益1.64元，今天股東會通過配發現金股息1.35元，股利配發率達82.3%。徐旭東預告，未來公司將持續採高盈餘分配率政策。

遠東新今天股東會舉行董事改選，總共選出10董事、5獨立董事。10席董事當選名單皆為原班人馬，5席獨董包括前勤業眾信會計師事務所總裁黃樹傑、前中華民國駐教廷特命全權大使戴瑞明、前香港城市大學校長郭位、前台灣金融研訓院董事長吳中書，和前元智大學教務長古思明。

商品推薦