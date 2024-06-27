遠東新股東會／工業用地水漲船高 徐旭東：有人出得起考慮出售

遠東新（1402）27日舉辦股東會，由董事長徐旭東主持。他表示，遠東新有三大營運板塊，除了傳統製造事業，還包括多元的轉投資，以及土地開發事業，因應綠色經濟成長以及AI時代的來臨，已為將來的發展作一系列準備，包括開創綠色商機、加速AI轉型、加強土地資產活化是遠東新未來的方向。近期工業用地漲翻天，遠東新在台灣持有57萬坪土地，徐旭東說，資產活化的管道很多，「以前不賣，現在可能考慮賣，如果有人出得起」。

隨著台灣企業擴廠需求增加，工業用地價值翻漲，遠東新具有龐大的精華地段工業土地，包括桃園觀音、新竹新埔與湖口等地區之土地面積合計40萬坪，將透過多方合作策略，活化資產，創造最大價值，未來開發利益有望倍增。

遠東新副董事長席家宜表示，AI帶動國內電子業發展，不僅缺電，土地也很缺乏。近期整個房地產回升，工業用地更是水漲船高，對遠東新來說，是另一個發展方向，也可以利用活化資產切入AI領域。除了目前發展的板橋區「台北遠東通訊園區」以及桃園市「內壢土地開發案」，遠東新手上的工業用地還包括桃園觀音18萬坪、新竹新埔17萬坪、新竹湖口5萬坪。另在泰山、宜蘭也有很多土地，都可以和AI產業合作開發。

席家宜表示，這一波工業用地突然超熱，甚至屏東、嘉義的工業用地都變得奇貨可居，主要是AI需求來的太快，遠東新手上有很多可以馬上做工業用地的土地，目前正在看如有有次序的做規劃，包括出租、出售、合作開發都是選項。

市場關注缺電議題，徐旭東表示，台灣產出的電和使用電照理來說不應缺電，導致缺電主要是問題出在運輸，很多運輸系統已運作幾十年，設備老舊，要用來滿足現在的需求，甚至不能跳電，是很高的要求。席家宜也說，AI會帶動很多電力上升，缺電會愈來愈明顯，但這是能源政策問題。

席家宜也提到，今後的五年將進入AI的世代，對製造業來說，重點在於轉型為智慧工廠，從工業3.0進展到4.0，未來才會真正有競爭力。遠東新也已制定全方位數位轉型策略，將AI應用於生產、業務、行政管理等，打造智能化營運模式，成立AI推動小組，發展智能產線、最佳化決策、人機協作、物聯網、邊緣運算等應用。

此外，看準生成式AI帶來的技術革新，遠東新以自有技術開發多項AI管理應用場景，如個人助理、企業平台、智能客服等，不僅提升營運管理效能，更發揮跨國協同合作綜效。並陸續導入Google Gemini與Microsoft Copilot的AI平台，應用其完整的語言模型與AI功能，讓生成式AI快速深入工作流程中，提升工作效率，以科技力提升競爭優勢。

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