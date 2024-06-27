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羅智先手機桌布放愛妻高秀玲照片

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
羅智先手機桌布放愛妻高秀玲照。黃淑惠/攝影
羅智先手機桌布放愛妻高秀玲照。黃淑惠/攝影

統一（1216）27日舉行股東會，統一集團董事長羅智先會後接受訪談時，大方秀出太太30年前的照片，還跟大家分享這是他自己拍攝的。

統一美麗事業董事長高秀玲看到羅智先展出手機自己30年前的照片，喜悅也洋溢在臉上。夫妻兩人鶼鰈情深讓人稱羨。

羅智先 股東會 董事長

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