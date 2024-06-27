北台灣建商上半年狂推 業者：見證歷史時刻到了
住展雜誌統計今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計約7637億元，創紀錄新高，較去年同期增加681億元，增幅近一成。
住展雜誌發言人陳炳辰表示，下半年不少指標案排定上場，台北市文山區、南港區、萬華區展現蛋白轉蛋黃氣勢，新北市中和、三重，與桃園市中壢區也持續加溫，如無意外，今年全年推案量將來到新高度，見證歷史時刻。
根據住展統計，新北市上半年以淡水區、三重區破500億元推案量最為亮眼，板橋區、林口區、中和區亦達三四百億元的量體，包括甲山林、國泰、茂德、長虹、新濠、寶石等知名建商都推出指標案，價格也頻傳區域新高。
桃園市上半年推出2054億元，其中桃園區一舉突破400億元案量，中壢區與龜山區總量也超過300億元，中路重劃區、捷運A7站等熱區均有大案進場。
台北市則比去年同期大減47%，案量為1706億元，陳炳辰說明，主因在於去年的「京華廣場」、「DIAMOND TOWERS台北之星」兩案重磅登場就約2000億元，基期較高。
今年上半年主力在中山區，有400多億元的推案量，其次為北投區的200多億元，北投區的北士科重劃區由新潤、遠雄相繼推出百億元大案，維持區域能見度。
新竹地區上半年推案706億元，和去年大致持平，總銷逾200億元只有新竹市東區，陳炳辰分析，一方面因市區開發飽和，改往外圍興案，規模自然較弱，另一方面是建商惜推新案，等待更多利多發酵。
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