房市買氣熱 北台灣上半年推案量爆7637億歷史巨量

房市熱，建商趁勢推案，遞延案量出籠。北台灣上半年推案量爆歷史巨量。據住展雜誌統計，今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計7637.8億元，創同期新高，較去年同期增加681.4億元，年增9.8%。住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年不明朗態勢讓建商延後推案，如今可謂完全反映，也與發燒的買氣相呼應。

觀察各區域，以桃園市與新北市表現最佳，年增幅分別來到84.3%、73.2%，其中新北市推案量達2976.5億元，接近3000億元。

新北市上半年以淡水區、三重區破500億元推案量最為亮眼，板橋區、林口區、中和區亦達300-400億元的量體，表現不俗，各有甲山林、國泰、茂德、長虹、新濠、寶石等知名建商推出指標案，其中還有破百億元大案，價格更頻傳區域新高，甚不乏已結案佳績，在地段熱門、小宅規劃等主流優勢下，輔以市場熱況催化，買賣雙方一拍即合。

桃園市推出2054.5億元量能，行政區由桃園區擔當推案王，一舉突破400億元案量，居次的中壢區與龜山區也不意外，總量皆超過300億元，有興富發、富宇在中路重劃區、捷運A7站地帶等熱區推出大案，還有青埔、迴龍傳出爆炸銷售買氣，供給與需求共襄盛舉，價量上均令市場咋舌。

相對之下，台北市推案量年減47.2%，案量共1706.8億元，陳炳辰說明，主因在於去年的「京華廣場」、「DIAMOND TOWERS台北之星」兩案重磅登場就約2000億元，墊高比較基期。

北市今年上半年較主力地帶在中山區，有400多億元的推案量，再則為北投區的200多億元，北投區的北士科重劃區由新潤、遠雄相繼推出百億元大案，維持區域能見度。

新竹地區年減4.6%，推案量為706.4億元，去年上半年竹東鎮的百億大案加持，竹北市與新竹市東區又都有突破200億元案量，充實一定量體。今年仍不走強勢，逾200億元大關只有新竹市東區。

陳炳辰分析，一方面出自市區開發飽和，改往外圍興案，規模上自然較弱，另一方面是建商惜推新案，等待更多利多發酵，且去化舊案就能獲利，遂演結果。

基隆市今年上半年因暖暖區的指標案推出，總量達到80多億元，拉抬全市量體。宜蘭地區今年推案量年減34.8%，跌破百億元，其本為內需市場，加上當前其他房市主戰區火力全開搶食大餅，宜蘭建商以固守在地買盤為主，推案明顯謹慎。

陳炳辰指出，下半年不少指標案排定上場，臉書粉絲團紛見訊息，台北市二線地帶文山區、南港區、萬華區展現蛋白轉蛋黃氣勢，而熱區如新北市中和區、三重區，與桃園市的中壢區則持續加溫，新竹地區亦有甲山林系列大案助長聲勢，如果整體環境無風無雨，下半年推案量與上半年一樣豐富，肯定讓全年量體來到新高度，見證歷史時刻。 近兩年上半年推案量比較。資料來源／住展房屋

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