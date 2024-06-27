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統一證實：博客來首家實體書店2025年信義區登場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一集團美麗事業董事長高秀玲（圖左）證實，博客來首家實體書店將開在台北市信義區新商場Dream Plaza。圖／本報系資料照片
統一集團美麗事業董事長高秀玲（圖左）證實，博客來首家實體書店將開在台北市信義區新商場Dream Plaza。圖／本報系資料照片

統一集團收回統一國際大樓後，將開出新商場 Dream Plaza，除了將打造台灣首家星巴克旗艦店，統一集團美麗事業董事長高秀玲也證實，將會有博客來首家實體書店。

誠品信義店租約到期後，統一在Dream Plaza要開出博客來書店的傳聞不斷，日前在人力銀行網站徵才的訊息也洩露端倪。高秀玲表示，首次開出實體書店，心裡也覺得很惶恐，畢竟是不一樣的業種，而書店的規劃已經定案。

高秀玲也說，Dream Plaza比預期多了三個月工程整理內部，先前透露過的星巴克旗艦店，正與西雅圖總部緊密合作，對方有些指導文件，統一也有自己想要呈現的模式，因此都在討論中，此外，地下一樓也規劃將有超市進駐。

博客來 星巴克 統一集團

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