萬大中和線進度逾八成 兩站房價漲逾15%

中信房屋表示，捷運萬大中和線施工進度已逾八成，預計2027年完工，統計近一年沿線各站半徑500公尺住宅實價交易資料，以位於中和區的莒光站平均房價年漲幅最多、達15.7%，同樣位於中和區的中和高中站上漲15.5%緊隨其後，排名第三的則是位於中正區的中正紀念堂站、房價年漲幅為12.8%。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，交通題材向來是房市的票房保證，預計捷運萬大線正式通車前後，沿線房價仍有上漲動能，購屋民眾可以多留意。

莊思敏表示，捷運萬大中和線由中正紀念堂出發，向西接西藏路轉萬大路，再至保生路轉中山路、連城路至金城路，完工後，將會讓大台北捷運路網變得更加完善，大幅節省中永和地區與台北市之間的通勤時間。

近年來已有不少嗅覺敏銳的建商和購屋民眾進場布局，帶動沿線各站點的房市交易量能持續升溫，其中近一年沿線房價上漲最快的前兩名，捷運「莒光站」、「中和高中站」位於板橋、中和的交界，近新板特區、中和環球購物中心，生活採買便利，還有「捷九」捷運聯開案坐鎮，房市長線看好。

目前區內房價普遍落在4~5字頭上下，以總價1,500萬元以內的中古公寓詢問度最高，買方除在地居民外，也有不少板橋跨區客和大台北通勤族。

中信房屋東門永康加盟店店長陳政燕表示，房價漲幅排名第三的中正紀念堂站，位於台北市核心地段，又有北市大附小、中正國中明星學區加持，周圍生活機能相當完善。

該站點周遭成屋的成交均價早突破每坪百萬，預售屋成交均價甚至可以達到每坪150萬，與前幾年相比漲勢驚人。未來中正紀念堂站將成為淡水信義線、松山新店線與萬大中和線三捷交會，可提升該站點房市吸引力。 資料來源／中信房屋

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