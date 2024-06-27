裕日車股東會／7月推純電休旅 Ariya 預接單逾140台
裕日車（2227）七月即將發表的純電休旅車Ariya 預接單到五月超過140台，新車款陸續加入，可望使得裕日車產品線更完整提高競爭力。
裕日車27日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮在股東會中表示，面對市場挑戰，去年Nissan品牌推出國產輕油電新車X-TRAIL，以及混合動力的創新科技產品e-POWER系列進口車型；Infiniti品牌也推出年度新型豪華休旅車QX60。今年，公司也推出全新改款ALL NEW SENTRA轎車及新世代電動休旅車ARIYA，佈建更完整的產品線，滿足不同顧客層的需求。
裕日車指出，台灣經濟景氣預期將由谷底逐漸回升，裕日將持續以優質的產品與貼心的服務，帶給客戶絕佳的購車體驗。NISSAN品牌今年將推出兩款新車型，ALL NEW SENTRA全新改款上市，以進化產品力於房車市場脫穎而出；新世代電動休旅ARIYA正式上市，其代表NISSAN純電車型先驅者，除擁有完整LEVEL 2半自動輔助駕駛系統外，外型與內部座艙陳設更體現日式極致美學與工藝。預計下半年將針對主力休旅車型推出兩款特仕車，X-TRAIL與KICKS的聯合特仕車，運用嶄新外觀套件搭配個性化內裝點綴，為追求卓越體驗的消費者提供獨特的選擇。另外規劃推出KICKS e-POWER新內裝特仕車，以新雙色內裝滿足消費者對內裝質感的需求與堅持。
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