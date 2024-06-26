大陸建設力邀紐約ODA打造台中14期永續建築「豐莚」

建案百花齊放的台中14期，宛如建商品牌的競技場，欣陸投控（3703）旗下大陸建設首度在洲際段種下永續有機建築的種子「豐莚」，4月進場以來，累計銷售逾六成，目前實價登錄的均價約71.6萬元，最高成交單價則來到76.5萬元，創區域新高價。

據了解，此案已購客戶中，除了台中市北屯及西屯在地客約占五成之外，計畫調職中科的竹科科技新貴占15%，雙北市也占了20%左右。而職業別以自營商占五成最多，科技人及醫生族群也各占約20%。

總銷42億元的「豐莚」地理位置優越，步行十分鐘即可達洲際棒球場，未來將比鄰預計2025年完工開幕的漢神洲際購物中心及太子置地廣場，鄰近明星學區與快速道路，生活機能完善，交通便利。

「豐莚」規劃地上20層、地下二層建築，94戶住家，坪數40、52、60坪；由引領全球綠色建築話語權的紐約ODA團隊設計規劃，這個不同於鄰近建案的現代綠色院落，不僅延續大陸建設一直以來的國際建築頂規設計，更蘊藏獨樹一幟的紐約綠色思潮精神。

這棟20層堆疊綠意的標誌性建築，由翻轉紐約天際線的明星建築師Eran Chen所帶領的ODA團隊全案設計。成立於2007年的ODA，在短短17年內即完成50多座建築、榮獲60個獎項，成為紐約新一代備受矚目的建築師事務所。

創始人Eran Chen曾說，如果ODA能在紐約成功立足，那麼其設計就能夠被全球各地所接受並欣賞。這個傑出團隊在世界舞台頂端的紐約獲得成功，代表其優秀實力受到各界肯定，而「豐莚」正是ODA成立17年來的精髓之作。

Eran Chen認為，好的建築不僅僅是提供好的居住服務，它還講述了人們生活的故事，並從故事的起始，形成一個完整的建築。他說，台中傳統四合院的內部有無盡的開放庭院，無論住在四合院的哪個位置，都能享受到不同開放庭院的經驗。

於是ODA採用這種表達方式並將其豎立90度，讓這些庭院在結構中開放，讓住戶與住戶及與建築物間，在不同高度、不同方向、不同的程序之間，有了相互聯繫。

Eran Chen表示，建築是看得見的思考，除了賦予建築綠色價值外，如何提升生活品質更是一種永續思維。對紐約ODA而言，綠色不只代表種植，更是對於花園與開放空間與光的連結之想法。

貫穿雙門廳的「前庭後院」、一覽公園景緻的「宜居大陽台」、位於6個不同樓層主題的「海拔庭園」及「頂樓空中花園」，一系列開放式綠色空間都是建築的心臟。

而Outdoor的療癒呼吸室，則透過不同海拔高度的主題植物花卉，創造出草地、森林和山巒等不同情境的景觀設計概念。這些不同地形與情境切換的感官花園，不但改變了建築的內在微氣候，也改變居住者身心的內在氣候。

「豐莚」1,436坪的基地直接面對北屯四張犁公園近萬坪綠地，成為ODA建築設計的重點。在公園裡看到綠色建築，在綠色建築中看到公園，這種動態關係，像是建築與環境之間的愛情故事。

ODA將有機建築鑲嵌在綠意景觀中，建築與環境之間能夠相互交談對話，讓住在這裡的人們，即使足不出戶，也能享受大自然的盛宴。

專鑄世界建築的大陸建設，近年來陸續攜手紐約白派大師-Richard Meier、荷蘭OMA-Rem Koolhaas及英國DCA-David Chipperfield等多位普立茲克建築獎得主，在各地推出代表作品。

同時聯袂義大利ACPV、法國RDAI、西班牙EMBT、美國KPF、新加坡SCDA等全球頂級團隊，推動並紀錄著城市建築美學的演進，屢屢以國際建築演繹不同文化的地域性格，強調每件作品一落地就是完美的存在。

繼打造出台中七期國際建築品牌街廓後，大陸建設不只成為台中建案品質價格指標，更培養出許多品牌愛好追隨者。

「豐莚」一開案就創下區域價格新高的亮麗成績，實價登錄價格目前已揭露每坪76.5萬元，並陸續更新中。已購客戶除了台中鐵粉，也不乏北部地區的品牌追隨者專程南下慕名而來。 紐約ODA建築設計反映公園景觀優勢。記者宋健生/攝影 大陸建設「豐莚」接待會館外觀極具紐約現代風。大陸建設提供 大陸「豐莚」樣品屋-獨立餐廚烹煮家的味道。記者宋健生/攝影

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