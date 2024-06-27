中華車：持續提升MG零件自製率 「只會做的更多，不會不足」

立委質疑，中華汽車（2204）旗下MG品牌，有「大陸車國產化」的疑慮，對此，組裝廠中華車表示，該公司在引進MG品牌來台之時，即向經濟部提出國產化計畫表，並且持續提升自製率。

中華車強調，即使近期才導入的電動車MG4，自製率15%也超過經濟部的要求，但中華車仍不滿意這樣的自製率，還會持續拉高。對於政府的要求，中華車說「只會做的更多，不會不足」。

目前大陸汽車來台的乘用車中，僅有MG品牌，MG一年導入一款車在台組裝，從最初的HS到ZS以及近期發表的MG4，總計有三款。

對於MG的國產化比率，中華車指出，每一款車都不同，依據銷售量與性質而有不同，不能一概而論，在車款銷售量拉高下，中華車的國產化比率也會更高。

中華車發言人錢經武強調，中華車的策略是乘用車部分是延襲MG品牌的設計，強調在國產化的提高，而商用車部分則是自主開發，不只是高度國產化，更是全由自家設計開發。

可以說，商用車除了納智捷之外，台灣並沒有其他品牌是這樣的作法，顯示中華車深耕台灣汽車產業的決心。

MG品牌在導入台灣市場之前，中華車多次與主管部門溝通，中華車提出的國產化計畫直至目前都依計畫進行，持續拉高自製率，而中華車的國產化計畫表相對於經濟部的要求，只會更積極，國產化的比率更高。

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