南山廣場坪租 再添5字頭…包辦最貴頂辦前兩名

全台頂辦最高租金，南山廣場包辦前兩名。據最新實價登錄顯示，台北市信義區的南山廣場大樓3月租賃揭露36樓之一交易，總租金約207.8萬元，換算每坪月租金達5,074元，是二度突破單價5,000元大關的頂辦租金。以租金單價來看，創下台北市頂級辦公大樓2012年實價揭露以來的次高紀錄。

台北市信義計畫區的商辦大樓實價租賃租金最高價前兩名，當前都由南山廣場大樓包辦，第一高租金為2022年12月交易，43樓以每坪月租5,253元、總月租92.2萬元，是商辦租金王寶座。

其次為上揭的南山廣場36樓之一的交易，每坪月租金達5,074元，惟實價登錄、南山廣場均未揭露承租方身分。

第三、四名則由台北101大樓包下，其中80樓的每坪月租4,998元、84樓每坪每月租金4,850元，第五名為國泰置地廣場的38樓，其每坪月租4,830元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區頂級A辦大樓，過去每坪月租金4,000元是天花板價，現在因企業主租賃需求旺盛，月租金每坪4,000元已逐漸成為地板起跳價，而這些頂級商辦大樓高樓層現在每坪月租金也持續向上挑戰5,000元的天花板價。

曾敬德指出，現在北市信義計劃區的南山廣場大樓已有兩筆實價站上每坪月租5,000元大關，後續觀察指標就是新落成的大樓出租狀況；現在台北101大樓旁邊還有南山人壽的世貿三館、信義行政大樓正在興建當中，兩大商辦將在2027年後完工，屆時北市頂級商辦大樓商辦租金走勢，將會成為市場關注焦點。

據實價登錄最新揭露，今年三月南山廣場36樓之1出現一筆實價租賃紀錄，月租207.8萬元，換算每坪月租金達5,074元，是去年以來首筆每坪月租突破5,000元的商辦租賃案，同時也是信義計畫區商辦大樓租賃實價的第二高。

曾敬德表示，近年台北市商辦大樓租金漲幅明顯，2018年南山廣場36樓租金價格每坪月租4,099元為未稅價格，不過六年後、今年該棟大樓36樓之一租金每坪租金來到5,074元的含稅行情，雖說月租金在稅金上的些微差異，但不難看出北市頂級商辦大樓租金漲勢節節高升中。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，2025、2026年初估有14棟新商辦大樓將完工，在新商辦投入下，加上綠色辦公需求推升，這股企業自用需求，加上ESG議題帶動，將推升綠碳商辦換巢期，同步加劇北市商辦租賃市場朝M化發展。

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