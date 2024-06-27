自行車雙雄Q3迎春燕 美利達董座曾崧柱強調大陸中高階產品放量

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
美利達董事長曾崧柱。 （聯合報系資料庫）
美利達董事長曾崧柱。 （聯合報系資料庫）

自行車雙雄同步唱旺第3季，春燕真的來了。美利達（9914）昨（26）日股東會，董事長曾崧柱表示，兩大關鍵看到自行車市場擺脫谷底，開始翻轉，包括中國大陸中高階自行車開始放量，歐洲庫存雖高，但是「訂單進來了」，第3季市場需求將回溫，明年可望恢復正常。

美利達指出，自行車市場回到正常是必然趨勢，只是時間的問題。現在情況是清晨4時至5時之間，還要一點時間才天亮，但是庫存去化已快完成，疫情吹亂一池春水，終將恢復正常。

巨大公司上周股東會釋出第3季自行車需求增溫訊息，美利達也看好自行車市場發展。美利達指出，庫存水位降低情況，各品牌有所不同，美利達4月起營收已經轉正，較去年同期成長，隨後逐月增加，一個月比一個月好，需求增溫下，今年全年營收可望比去年成長。

美利達昨天股東會通過配息6元，並改選董事。新任董事為曾崧柱、曾呂敏華、羅才仁、江嘉軒、賴俊谷、鄭文祥、原其彬、賴入定、曾進成。獨立董事陳水金、陳建男、蔡武穎、雷忻蓉。股東會後召開董事會選出曾崧柱續任董座。

針對今年下半年營運展望，美利達表示，歐洲市場迎接第3季旺季來臨，已有客戶提早下單。中國大陸內銷市場的中、高階自行車產銷規模將正向擴大。中、高級電動車及自行車有望在上半年產業庫存調整後，下半年開始逐漸恢復成長動能。

美利達強調，大陸市場去年開始就很好，高階、運動型自行車需求更好，今年大陸市場業績將較去年成長五成，疫後產業鏈及品牌通路庫存調整已逐漸完成，將把握市場中長期成長動能。

美利達表示，針對歐洲、美國及大陸等三大市場，大陸市場最好，歐美還有庫存待消化，以歐洲庫存相對較高，主因美國客戶為維持低庫存，壓低進貨頻率，而歐洲市場為因應第3季旺季銷量增加，客戶已開始提前下單，目前銷售狀況轉好，待庫存消化之後將更積極進貨。

美利達 股東會 自行車

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