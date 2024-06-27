拓展業務各有戰略…巨大攻飛輪 美利達衝電動

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車雙雄巨大（9921）、美利達面對即將回溫的自行車市場，擬定的策略各有不同，巨大日前公告要跨入室內健身（飛輪）市場；美利達則專注自行車本業，其中電動輔助自行車的比重會持續升高，希望推動營收成長。

巨大集團為擴大業務範疇，計劃將騎車生態圈由戶外延伸到室內。巨大最近公告，將參與美國運動器材商Foundation Fitness.LLC及其關係企業的資產拍賣競標，目標是鎖定併購其旗下的美國專業室內自行車業者Stages Cycling品牌與資產，進軍室內運動器材產業。

巨大原本即為Stages Cycling代工生產飛輪，如果競標成功，有助帶動巨大的營業進一步擴大。

美利達表示，雖然景氣好轉已經成為趨勢，不過美利達仍然會以自行車本業為主，沒有擴及其他業務的計畫。只是在自行車產業中，看好電動輔助自行車的市場需求將持續擴大，目前美利達有45%的出貨量來自電動輔助自行車，並因電動輔助自行車單價較高，占美利達營收比重高達55%，隨著歐美地區對電動輔助自行車的需求增溫，未來電動輔助自行車的出貨量與營收占比將會進一步拉高。

巨大 美利達 自行車

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