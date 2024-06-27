長榮航再砸30億收購資產

長榮航空（2618）昨（26）日召開董事會並且舉行重大訊息記者會，決議向關係人長榮國際（EIC）購入長榮航勤、長榮空廚及長榮空運倉儲股權，分別以不超過1.4萬張、3.84萬張及1.36萬張，總金額不超過30億元進行交易。

市場推測，長榮國際變賣資產，方便張家兄弟分家，長榮國際降低長榮集團控股公司角色，陸續將帳上的持股出清換現。

這次出售的三家公司股權，都是長榮航營運重要夥伴，長榮航也是三家公司的主要大股東，考量長期營運策略，在委請外部專家華淵鑑價就三家公司進行股權價值評估，並取得會計師價格合理意見書後進行交易，未來相關的購買細節，等最終交易完成後再公告。

長榮航副總經理陳耀銘表示，長榮航目前持有長榮航勤56.33%、長榮空廚49.8%及長榮空運倉儲60.625%股權，買進長榮國際手中持有三家公司的股權後，有助營運策略發展，考量這些公司營運穩健良好，並預期航空產業蓬勃發展，加上長榮航已啟動下一世代購機案，未來營運航班擴增，基於增加投資組合績效、深化整合航空產業鏈及帶動子公司業務等因素，增加持股對公司有正面效益，發揮經營綜效，提升競爭優勢。

陳耀銘分析，長榮航勤1990年成立，在桃園、松山、高雄及台中機場提供地勤服務。目前代理長榮航、新加坡航空及全日空航空等20餘家航空公司地勤業務。

長榮空廚1993年成立，因應航餐業務增長需求，2015年於桃園機場園區興建長榮廠，日產能達7萬份航餐。目前提供長榮航、新加坡航空及全日空等27家國際客貨運航空公司航餐服務」。2022年與全家便利商店合資成立長家國際食品公司，搶進國內鮮食市場，拓展多角化經營。

長榮空運倉儲2000年以BOT方式興建成立，擁有全球最先進的自動化倉儲設備，年貨物處理量達82萬噸，目前代理38家航空公司空運倉儲業務；配合長榮航貨運航網帶來的進出口及轉口貨量，透過長榮空運倉儲通關存儲及拆打盤櫃處理服務，搭配周邊航空貨運承攬及高效物流方案，提供航空貨運完整服務。

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