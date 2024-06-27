東元餐飲集團會長談傳承 黃茂雄：事業傳給適合的人

東元餐飲集團參加2024台北國際食品展，東元餐飲集團會長黃茂雄昨（26）日除暢談安心食品旗下摩斯漢堡的拓展策略外，更強調企業經營者要有「代代初代」的決心，事業要傳給適合的人選最重要。

東元餐飲集團是今年食品展最大參展商，邀請日本十個縣市，超過80個海外及農漁會品牌展出，積極推廣台灣在地食材邁向國際。

針對東元今年股東會改選，董事長由利明献接任一事，黃茂雄說：「很期待、他沒有問題。」

對企業經營傳承，黃茂雄認為，從上一代接下經營棒子的企業家，都應該要有「代代初代」的決心，經營企業，每個世代需要的人才及能力都不同，不能硬梆梆、死板板，必須要懂得整合，擴大銷售力。

黃茂雄分析，東元原本以生產重電起家，銷售表現不錯後，就開始思考擴大市場，東元的馬達不能只以台灣市場為主，所以要擴大到海外市場；另外，馬達運用範圍也增加，所以東元也發展到家電產品。

對於安心旗下連鎖餐飲品牌摩斯漢堡未來的發展策略，黃茂雄表示，中國大陸現階段景況不好，所以「暫時休息一下」，發展動能移往澳洲與強化台灣市場。但他強調，「大陸（市場）不能完全不做，未來會伺機重啟大陸事業」。

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