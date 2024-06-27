食品展人潮看增10%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

2024年台北國際食品系列展昨（26）日開幕，今年共有五項大展同時登場，外貿協會預估，今年參展人數可望成長10%。有22個國家以國家館形式展出，國內指標大廠東元餐飲集團、大成長城、福壽實業、安永鮮物、聯華食品（1231）、奇美食品及上銀科技等指標大廠都前來參展。

今年的系列展會涵蓋「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」等五大展覽，國內外逾1,600家廠商參展，使用4,500個攤位。

貿協董事長黃志芳表示，這次有22個國家以國家館形式，展示各國優良的特色商品及多樣化國際美食，首次參展的歐洲油品質量評量協會和捷克館，分別帶來高品質巧克力及豐富的穀物；友邦聖露西亞館展出當地風味醬品、花草茶等特色名產。睽違五年的西班牙館則大力推廣西班牙知名的豬肉製品，希望藉由台北國際食品系列展的交流平台，持續開發並深耕亞太市場。

黃志芳指出，今年有1,600家廠商參展，比去年成長10%，使用4,600個攤位，規模比去年成長6%。去年國內有4.6萬人次參觀，5.000名國外買主；今年展出規模擴大，開展首日等待進場的人大排長龍，預估今年參展人數可望成長10%。

今年台北國際食品系列展以「未來食品Food for Future」及「食安永續Food Safety & Sustainability」為主題，貿協攜手食品工業發展研究所於展中設置「未來食品區」，展示「低碳食材」、「智慧精準」及「循環永續」等三大主題的創新產品與技術。

安永 餐飲

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