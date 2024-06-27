大成總座看蛋價 供需將回穩

國內雞蛋供應量增加後，雞蛋產地價和批發價連續下跌，已在近三年低點。大成（1210）總經理韓芳豪昨（26）日指出，過去兩年台灣缺蛋情形嚴重，業者擴大飼養，再加上蛋價上漲，不少餐廳業者調整菜單減少蛋料理產品，市場供需失衡的問題需要時間調整，由於國人愛吃蛋，供需會逐漸回穩。

韓芳豪分析，台灣過去兩年因疫情因素，每日蛋的供應量約在10萬箱，當時供不應求全台出現大缺蛋情形；今年蛋的供應量已經來到每日12萬箱，隨著雞蛋價格下跌，蛋農飼養量也會跟著減少，餐飲業者也會增加蛋品菜色，市場可望慢慢回歸到供需平衡點。

韓芳豪指出，不要過度擔心蛋品價格下跌的市場變化，主要是國人對於蛋品的需求一直很強勁，台灣對於雞蛋需求量在全球排名第三，僅次於日本、墨西哥。

他說，大成與日本昭和產業合作的「昭成蛋品加工廠」，生產「生食級雞蛋」，目前產能已達七至八成，生食級雞蛋在台灣是很有潛力的市場，希望集團蛋品供應走向高端市場，未來供應的雞蛋都能達生食級標準。

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