大成拓市擴大投資台美中 搶國際加工食品商機

大成集團積極搶攻國際市場加工食品商機，集團董事長韓家宇昨（26）日表示，台灣、中國大陸及美國等地都將擴大投資，台灣及大陸未來資本支出最少增加30億元。針對今年營運展望，他說，先前投資25億元的嘉義馬稠後食品加工廠已經開始損益兩平，有助大成全年營收、獲利攀升。

韓家宇強調，食品加工與農畜產品銷售是大成集團發展的雙引擎。食品加工方面，嘉義馬稠後食品加工廠在疫情過後供不應求，持續擴大生產冷凍調理加工產品；另外，Neo Foods植物肉、深耕的東南亞水產行銷歐美日韓等地都創下佳績，最近更併購美國食品工廠，將是值得期待的小金雞。

大成集團連續四年營收突破1,000億元，2023年合併營收1,111億元，稅後純益40.7億元，年增85.55%，每股純益4.81，獲利創下歷史新高。今年首季營收252.5億元，毛利率14.24%，稅後純益8.46億元，年增11.05%，每股純益1元。

大成（1210）全力朝國際化發展，美國也擴大投資，併購的美國食品廠，未來希望推出春捲相關的加工食品，會擴大產線、增加新產品開發，以發展冷凍食品為主。近年來美國對於亞洲食材的喜好增加，目前是拓展市場的好時機，另外，日本市場也很有發展潛力。

大成表示，嘉義馬稠後廠投資25億元，隨著產能增加後，已經開始獲利，一年銷售目標50億元。目前加工食品有許多市場的熱銷商品，包括雞肉鬆、雞精、椒鹽薄皮炸雞等，有些一個月銷售量達2萬多包。

大成指出，嘉義馬稠後廠還有2萬多坪還沒興建，未來會繼續擴大投資，預計要強化蛋品的加工布局。此外，寵物食品廠預計2024年第4季開始興建，估斥資4億元；台南的生技廠投資金額為11億元，要發展成為全能食品廠，該廠是生技食品飼料廠，預計今年底投產。

而東南亞的水產廠原來是銷往日本為主，現在也銷往其他地區，有很多餐飲集團購買大成的水產品做為食材。

大陸市場方面，大成說，會全力發展加工產品，目前產能已經滿載，要規劃新一期的食品加工處理，目前約有6萬坪的開發案，預計最少要再投資25億元以上。

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