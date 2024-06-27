連鎖效應／內部創業 弭平人力缺口

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

與連鎖企業人資主管交流，不難發現商業服務業大缺工的時代已然來到，很多企業祭出加薪也找不到人，尤其嚴重的是中階幹部正在流失。

也就是說，平均月薪4.5萬到5.5萬的中階幹部跳槽風潮湧動，使得原就枯竭的人力資源雪上加霜。

過去選擇工作時所關注的「工作穩定」、「學習成長」和「晉升機會」，已經被「勞動權益」、「福利保障」與「工作生活平衡」所取代，「團隊建設」尤其是新事業或新品牌的團隊建設殊為不易。

台灣連續六年每年都有十萬創業大軍出動，相對排擠了就業市場，內部創業成為連鎖企業必修課，可弭平人力缺口對成長計畫帶來的排斥效應。

依據社團法人台灣服務業發展協會的調查發現，企業因人力資源限制成長計畫的比率，從原先的27%大幅躍升至66%，代表有六成的商業服務業者因沒有人才，只好暫緩或放棄拓展計畫，反映在開店目標、海外發展和新事業計畫上。

目前內部創業的應用，也連動到加盟創業的機制上，新一代的加盟者有三大特徵，即「資金不足」、「能力不足」和「經驗不足」，於是先就業再創業成為可行的對應方式，為避免創業失調的現象，讓加盟者先入店工作，再適用內部創業辦法，可以從根本上解決三不足的問題。

內部創業適用的對象，也從早期僅適用於內部同仁，逐漸向外部加盟者打開。而內部創業辦法主要的架構內容，有以下三項重點：

一、資金共擔：共同投入資金是內部創業重要的特點之一。透過共同出資可以協助內部同仁提前實現創業理想，而對於外部加盟者來說，也可降低因資金不足的遺珠之憾。

二、風險承擔：依公司法，公司股東承擔出資比例之風險，相對於同仁或加盟者獨資的結構，透過合資關係的建立，可以讓首次創業者在心理和實質上都有降低風險的效果。

三、責任分擔：運用成熟的商業模式創業，本就可以降低創業的風險，而總部和總公司所提供的功能部門資源，更能為創業者減輕實務負擔，例如行銷、研發和採購等功能。

創業家精神是重要的社會資源，若能善加運用，將成為企業可調動的重要資源，因此透過內部創業計畫，可更積極槓桿企業人力資源需求，以靈活的資源配置策略面對未來的挑戰。

創業 跳槽

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