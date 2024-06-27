管理錦囊／善用AI分析 強化財務報表

經濟日報／ 佘通權（前中華工商研究院副教授）
人工智慧（AI）示意圖。 （聯合報系資料照片）
人工智慧（AI）示意圖。 （聯合報系資料照片）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6月在台大體育館演講提及近來AI研發趨勢。他對「機器人應用」發展感到興奮，更點名五家合作台廠，自行車製造龍頭巨大入列，也是五家公司中唯一的傳產業者，傳產的變革引發熱烈討論。

AI又稱為機器智能，意思是由人類製造出來的機器所表現出來的智能，通常是透過電腦程式來呈現人類智慧的技術，以解決與人類智慧相關的認知問題，例如學習、解決問題和模式辨識等。

此外，AI在企業管理上不僅運算快速、除可運用在降低成本上，還可為企業找到新市場、甚至將營運事業轉虧為盈。

想要了解AI的功能，首先從擴大市場方向切入。以我目前擔任獨立董事的上市食品廠為例，成立60周年一直以生產泡麵、味精、飲料為主體，後來延續母公司企業的理念及頂尖的發酵技術，陸續開發綠藻、螺旋藻、納豆、DHA藻油等專業保健原料；接著發展面膜，朝新產品（生物科技）領域拓展邁進。

其次，AI最大的功能是如何將虧損事業轉虧為盈。以另一個上市公司大亞為例，從事電線電纜有69年的歷史，2016年經營接近虧損邊緣，幾經變革之後，接班人灌輸員工轉型的意識，將電線電纜+能源+創投，運用「三隻腳凳子」理論打進台積電新廠，其中第三隻腳「創投」就是投資未來，不僅幫客戶多元化，大亞從電線電纜轉型至能源並堅持到底，終能化危機為轉機。

然而，創新科技的發展缺少的是人才。AI人才培訓愈早開始愈好。例如，以會計系統操作流程來看，目前還是根據傳統的會計傳票及單據產生損益表及資產負債表，但不能立刻找到問題進行分析。

早期我在上市食品公司擔任財務經理時，每月召開業績檢討會都是以財務報表報告業績，但每次報告財務分析時，都是使用會計的語言，借方、貸方及財務比例分析做資訊，結果不僅老闆聽不懂，非財金背景出身的各部門主管也不懂，因此老闆當時希望財務部門只使用一張A4紙，以口語化解讀，直到全部都能聽懂為止。

現行台灣企業財會部門每月都是依據損益表內的資訊來做業績報告，由於損益表內所顯示的資訊都是「總額」資料，沒法做業績分析，因此損益表內的成本資訊分析，必須自己去設計管理報表才能了解原因。

此外，由於損益表內的成本資訊只呈現一個總金額，必須先與上期、去年同期比較，然後再往下看是那一個產品的成本比上個月增加，然後往下展開才能看到是料還是工、或是費用增加，接著再去找發生的位置，是發生在哪一班哪一個機台，最後再去找是「損耗率」、「採購單價」、「不良率」、「稼動率」、「交期延誤率」等，揪出哪個參數出現問題，進而提出解決對策。

此時，AI講求點算快速化，解決以往每月財務報表產生才能發現的事，以營收與費用的「預算與日控制」來說，昨天銷售是否達到月目標的三十分之一，若未達到日目標，營業主管就會在今天立即開朝會，追補昨日的不足。成本部分採用標準成本做「即時控制」，例如，8點材料超耗，8點零1分立即產生異常處理報告，馬上提出改善，對症下藥找到問題所在。

AI 創投 電纜

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