智慧經營／中華電信總經理林昭陽內建AI魂 思考變現力

中華電信（2412）總經理林昭陽內建「AI魂」，堪稱是最熱愛AI技術的總經理，從25年前博士論文以AI為主題，現在每天都在玩各種AI應用，他認為，善用AI要有想像力，鼓勵中華電信同仁發展各種AI應用，更要從Day 1（第一天）就思考怎麼變現。

自建算力池 增添戰力

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳近期訪台，5月30日晚間大動作與台灣合作夥伴見面餐敘，華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、廣達董事長林百里等科技大老出席外，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽也被邀請同樂。黃仁勳6月2日在台大綜合體育館發表專題演講，林昭陽也應邀到場，掌握最新AI動態，更象徵未來中華電信與輝達可望擴大合作，更與中華電信未來規劃要自建算力池，有重要關聯。

近年生成式AI在全球爆紅，未來AI發展更倍受關注，林昭陽笑著說，事實上AI已經發展50至60年，民國88年就讀台科大電子工程研究所時博士論文就是以AI為主題，但過去運算力不夠，大型語言模型LLM（Large Language Model）發展也不夠成熟，AI發展總是有些缺憾。

近年隨著算力技術提升，AI應用多元發展，一舉成為全球關注焦點，讓林昭陽感到相當興奮，各種生成式AI及AI應用都愛不釋手。

去年7月林昭陽接任中華電信總經理職務，8月就促成中華電信成立AI 2.0企業策略委員會，全面加速AI發展，今年初林昭陽到西班牙參加世界行動通訊大會MWC，林昭陽觀察，雖是一個以通訊技術為主的大會，但卻無處不是AI。

除了熱愛AI技術，林昭陽更是中華電信過去在大型政府企業專標案的扛霸子，拿下財政部財稅資訊系統整合大案，是中華電信有史以來首次拿下的最大規模專標案。

發揮中華電信優勢，落實客戶需求，進而達到「變現」成果，是林昭陽最重視的關鍵，他認為，善用AI要有想像力，因此鼓勵所有同仁級主管，在其所在工作範圍內，思考如何用AI來加速、改善並降低成本，更重要的是Day 1就一定要思考，未來要如何推廣給客戶使用，先在中華電信場域做出成效，再來就是把好服務分享給客戶。

完善新工具 以人為本

有趣的是，林昭陽每次看到記者採訪邊打逐字稿，經常跟記者討論並建議，可以透過AI讓採訪工作更有效率，時時思考著中華電信如何透過AI來賦能每一個人。

近期林昭陽拜讀有「AI教母」之稱的AI科學家、史丹佛大學教授李飛飛報告，李飛飛認為「生成式AI（Generative AI）除了在數學領域尚未超越人類，其他能力都達到人類水準及超越一般人類水準。」

林昭陽也關注未來AI發展，包括各國政府對於AI的法規、法遵及倫理上的治理，他認為，「透明」及「不會侵害人類福祉」是兩個最大重點，所有科技發展都要對人類有益處，一個技術發展成工具還是武器，取決於要以人為本，帶來人類生活的福祉。

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