擴大綠能投資 富邦能源投資泓德能源子公司利通管顧12.9億元
富邦金控（2881）26日代富邦能源公告取得利通管理顧問股份有限公司普通股，投資總股數不超過1億2,920萬股，每股面額新台幣10元，投資總金額不超過12億9,200萬元，交易相對人為關係人泓德能源，交易原因為擴大參與綠能投資。
富邦金指出，利通管顧為泓德能源100%持股之子公司，資金來源為自有資金。
國內大型壽險近年來競相投資能源公司。泓德能源與壽險及策略合作夥伴分別籌組綠能投資平台，由泓德提供穩定案源，從案件開發至營運管理提供一站式服務，總投資金額為110億元，富邦人壽持股超過七成。
富邦金控曾在2023年12月20日發布重大訊息，子公司富邦人壽公告參與富邦能源現金增資，投資總金額不超過82.5億元。
今年5月27日，富邦金控也代富邦能源公告，因營運需要，洽特定人辦理現金增資發行新股40億元，每股面額10元，現金增資認股基準日為6月5日，因原股東放棄認購，洽特定人名單及認購金額，當時富邦人壽認購金額為30億元。
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