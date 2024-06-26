擴大綠能投資 富邦能源投資泓德能源子公司利通管顧12.9億元

新青安帶動首購上車潮，小宅是首選，不過，專家提醒，過去小宅「麻雀雖小五臟俱全」，但現在許多小宅除了拿掉房間數，該有的居住空間也紛紛消失不見，購屋人出手前要問問自己能不接受。

2024-06-26 18:22