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家登旗下子公司家碩建設 投資逾5億元蓋員工宿舍

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

家登（3680）今日代子公司家碩建設股份有限公司公告自地委建興建集合住宅工程事宜，子公司家碩建設預計投逾5億元蓋員工宿舍

家登公告，子公司家碩建設股份有限公司委由永棋營造有限公司，自地委建興建集合住宅工程事宜，投資NT$ 5億7,927萬600元(含稅)。契約起迄日期：自簽訂之日起生效至全部工程完竣驗收保固期滿之日止，具體目的為供員工宿舍使用。

家登 宿舍

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