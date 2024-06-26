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永虹先進南投新廠第3季試產 並宣布進軍無人機產業

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導

熱塑碳纖維複合材料廠永虹先進（6618）26日召開股東會，董事長吳家幸表示，全台首座用於生產航太熱塑性碳纖維複材的南投新廠即將完成客戶認證，今年第3季將搭配客戶碳纖維大尺寸板材模具進行試產。

吳家幸同時宣布，永虹已計畫近期成立無人機公司，結合公司在複合材料上的優勢，進軍全球無人機產業。

吳家幸強調，南投新廠的技術規格將挑戰亞太第一，最快年底前可正式進入量產階段。根據初步規劃，南投新廠如能達到生產滿載，預計每年可挹注約15億元營收。

永虹去年投入南投新廠建造，新廠占地2,600坪，導入全新航太智能生產設備，並與歐洲「熱塑」樹脂大廠蘇威集團(Solvay)簽訂合作備忘錄，客戶即將完成產品品質驗證程序，預計第3季進入試量產。

吳家幸表示，疫情後全球航太產業復甦，加上ESG風潮普及，熱塑性碳纖維材料具備節能、常溫儲存、循環經濟可回收再利用、易於加工、成型時間快速、綜合成本具優勢等特性。

全球對於熱塑性碳纖維材料需求持續成長，目前永虹已和數家國際熱塑樹脂客戶達成共識，南投新廠將成為其在亞太地區重要的專業生產據點。

吳家幸指出，配合中高端市場需求，永虹新廠將搭配模具生產尺寸1.2mX2.4m規格的熱塑碳纖維板材，為目前亞太第一，可應用於飛機內裝複材零組件、次要結構件及航空器等產品。

另外，包括新能源車、高速鐵路與無人機等領域客戶，目前也都在持續洽談中，未來可望逐步導入生產。

無人機 航太

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