大巨蛋效應發揮 周邊預售案衝破每坪200萬元
資金浪潮來襲，今年房市熱度攀高，位在北市精華地段的中小坪數產品頗受購屋族青睞，日勝生活科技集團（2547）旗下集順生活科技總經理李正文表示，看好大巨蛋帶動商圈發展，「鑄慕」推出後受好評，未來區域房市表現可期。
根據實價登錄，國父紀念館旁輕豪宅「鑄慕」，以揭露戶數已達82戶，近一年平均成交單價每坪192.13萬元，最高單價達209.53萬元，李正文指出，「鑄慕」開賣前，也沒想到可以賣到這個價格，推測應該是周邊新案稀缺，加上大巨蛋開幕後，也帶動周邊發展。
李正文指出，國⽗紀念館的地標價值與台北大巨蛋的啟⽤，不僅拉升周邊地區的繁榮發展，隨著台北市進入⼤都更更時代，未來將持續瞄準高品質住宅項⽬，布局以台北市蛋黃區都更案為主，包括大安、中正等都是瞄準的區域。
此外，日勝生集團近年瞄準銀髮經濟、都更危老改建，目前有三大案「中和樂陶居」、板橋「幸福站」、三芝「日初不老莊園」，全都採全齡友善社區高規格打造。
展望未來，李正文表示，「日初不老莊園」」第二期則預計明年中可望完工入帳，2026年有「鑄慕」可望完工交屋挹注，未來營運無虞，而日勝生集團也將瞄準來「全齡友善社區」，跨足樂齡產業，接下來集團開發案也會朝向全齡友善社區升級。
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