台肥推動傳統肥料轉型 開發「緩釋型肥料」、力拚「2050化肥減半」

台肥（1722）啟動肥料產品轉型，台肥董事長李孫榮指出，過去肥料事業因配合政策照顧農民，導致肥料本業時有虧損，不過新研究「緩釋型肥料」（緩釋肥）開發，雖然價格較高但農友用量相對少、購肥成本降低，將全力投入開發、力拚「2050化肥減半」。

李孫榮表示，去(2023)年股東常會上，投資人關切公司長久以來配合政府政策照顧農民，不輕易調漲肥料價格，導致肥料本業時有虧損，從那時開始我就不斷思索如何在不影響農友的前提下突破本業的困境。

不過李孫榮分析，台肥研發「緩釋型肥料」（緩釋肥）開發，這類肥料顧名思義，釋放到土壤中的速度是緩慢的、可控的，少了傳統肥料必須多次追肥的缺點，同時肥份不再一口氣全釋出至土壤中，因而避免過度施肥造成的土壤酸化、水質優養化。

李孫榮指出，一旦肥料產品成功轉型，緩釋肥市占率提高，台肥就能取得利基，重新訂定新型肥料價格、帶來新獲利模式。

他強調，雖然台肥研發「緩釋型肥料」價格提高，但是農友不再需要那麼多化肥，購肥成本是降低的，最終達成農民、股民、台肥三贏局面；因此台肥決議全力投入「緩釋型肥料」開發，力拚「2050化肥減半」。

李孫榮表示，推動傳統肥料轉型，加大綠色研發、推廣「緩釋型肥料」，藉以與農友攜手呵護土地，也希望讓全國用肥量減少，達到2050年化肥用量減半，而伴隨化肥使用和生產減量，同步有助減少碳排。

「緩釋型肥料」除了減少化肥對土壤的影響，肥料緩釋過程中，農民不需頻繁施用，勞動成本、施肥成本可以大幅降低，有助於解決農村勞動力老化、缺工問題。

另外，「緩釋型肥料」也可以根據不同植物的需求調整釋放速度和配方，滿足特定植物生長要求，堪稱「智慧化施肥」，因此獲得農業部的支持，未來農業試驗所也會在肥效測試上協助台肥。 台肥推動肥料產品轉型。台肥提供 台肥啟動肥料產品轉型，將全力投入開發開發「緩釋型肥料」，力拚「2050化肥減半」。台肥提供

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