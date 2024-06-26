長榮航空擬斥資約30億元 買進長榮航勤、長榮空廚及長榮空運倉儲股權

長榮航空（2618）今天舉行重大訊息記者會，26日召開董事會，決議向關係人「長榮國際」購入長榮航勤、長榮空廚及長榮空運倉儲股權，分別以不超過1.4萬張、3.84萬張及1.36萬張，總金額不超過新台幣30億元進行交易。

市場推測這也應該跟長榮國際降低控股公司色彩的動作之一，這些公司都是長榮航空營運上重要的伙伴，長榮航空考量長期營運策略，在委請外部專家華淵鑑價就前述三家子公司進行股權價值評估並取得會計師價格合理意見書，相關的購買細節必須等最終購買股數及金額簽訂合約後另行補充公告。

長榮航空副總經理陳耀銘表示，長榮航空目前持有長榮航勤56.33%、長榮空廚49.8%及長榮空運倉儲60.625%，增加股權之後，有助於長期的營運策略發展，考量這些公司營運狀況穩健良好，並預期航空產業蓬勃發展，加上長榮航空司已啟動下一世代購機案，未來營運航班持續擴增，基於增加投資組合績效、深化整合航空產業鏈及帶動子公司業務擴大等因素，評估增加持股對本公司具有正面效益，同時發揮經營綜效，提升集團競爭優勢。

長榮航勤成立於1990年，憑藉其經驗豐富的作業人員，妥善的機具設備及標準化的作業程序於桃園、松山、高雄及台中機場提供安全卓越的機場地勤服務。目前代理長榮航空、新加坡航空及全日空航空等20餘家航空公司地勤業務，並於2021-2024年連續獲得國際航空運輸協會 (IATA) 醫藥冷鏈運輸國際認證 (CEIV Pharma)。

長榮空廚於1993年成立，1997年長興路「蘆竹廠」正式生產提供機上餐點服務，為因應航餐業務增長需求，2015年於桃園機場園區興建「長榮廠」並於2018年搬遷營運，日產能可達7萬份航餐。目前提供包含長榮航空、新加坡航空及全日空等27家國際客貨運航空公司航餐服務，餐點品質榮獲客戶肯定並擁有中國回教協會清真廚房證書。2022年與全家便利商店合資成立「長家國際食品有限公司」搶進國內鮮食市場，積極拓展多角化經營。

長榮空運倉儲成立於2000年，以BOT方式興建成立，自2002年於桃園機場正式營運，擁有全球最先進的自動化倉儲設備，年貨物處理量可達82萬噸，目前代理38家航空公司空運倉儲業務。配合本公司貨運航網帶來的進、出口及轉口貨量，透過長榮空運倉儲通關存儲及拆打盤櫃處理服務，搭配周邊航空貨運承攬及高效物流方案，提供航空貨運完整的一貫服務，提升整體貨運處理效率，打造安全、敏捷、靈活的產業供應鏈。

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