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柏文董座陳尚義現身說法 健身工廠經營寶典開賣

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
柏文26日重磅推出健身房經營專書「健身工廠經營寶典」。照片／柏文提供
柏文26日重磅推出健身房經營專書「健身工廠經營寶典」。照片／柏文提供

本土最大連鎖知名健身品牌—健身工廠，亦為國內上市運動休閒類柏文（8462），26日重磅推出健身房經營專書「健身工廠經營寶典」，由董事長陳尚義現身說法。

陳尚義說，書中濃縮了健身產業紅海中的勝利方程式，走出屬於健身工廠的藍海策略，因應少子化，為在校生開創出路，健身工廠主動出擊，深入學校開設證照班，引領學生培養跨領域能力和就業競爭力，讓學生們未畢業先就業。

另外，2025年台灣進入超高齡社會，健身工廠更構建智慧銀髮健身，近四年有185位教練取得銀髮體適能證照，針對銀髮健身以三個月一期，總共12堂課，讓長輩進來上教練課，不用入會，採取團進團出方式，希望可以讓更多銀髮族沒有壓力負擔，一步一步透過運動維持健康達到活力長壽目的。

據了解，2007年2月，3,000坪的博愛廠在高雄市博愛三路開幕，6,200天，18年，意味著一個人的成年，對健身工廠而言，值此時刻，推出「健身工廠經營寶典」專書，健身工廠一路走來並非一帆風順，從被問「你們會不會倒 ？」到「何時來我家附近開一間 ？」這段旅程從懷疑到期待，18年來，健身工廠懷揣著無限希冀和無窮大能量，不斷更新每一階段，向前走著，用最直覺的制度，寫出最純粹的案例，

而「健身工廠經營寶典」專書是一本結合理論與實戰經驗的書籍，可作為臺灣健身產業所需要的養分材料，亦可作為未來想邁入健身運動產業管理者之教戰手冊，下一個18年裡，健身工廠仍要在健身產業上踐行著最初的夢想，「有志者事竟成、強國必先強身」一起點燃無限可能，未來的路上，會有更多志同道合的健人，一起陪伴健身工廠更多個18年。

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