中鋼前五月稅前盈餘年增64% 第3季持穩、第4季看旺
中鋼（2002）26日公告，自結5月稅前盈餘6.7億元，為今年單月次高，但比去年同期相較減少21%；前五月稅前盈餘28億元、年增64%。隨著中鋼第3季開出平高盤，維穩的態勢得到鞏固，進一步迎接第4季傳統鋼鐵旺季到來。
中鋼指出，5月碳鋼銷售量65.7公噸，前5月累計碳鋼銷售量為331萬公噸。今年累計合併稅前盈餘較去年同期增加，主要是鋼鐵業銷售單價及單位毛利上漲，且工程契約變更認列利益，致營業收入及營業利益增加。另一方面，礦業投資獲配股利增加，同時外幣兌換損益有利，帶動業外收入提高。
中鋼表示，全球貿易穩步復甦，經濟動能持續升溫，IMF等調研機構紛紛上調今年全球經濟成長預估值。台灣受惠於人工智慧、高效能運算蓬勃發展，出口動能強勁，主計總處上修今年台灣GDP成長率至3.94%，有望創近三年新高。
鋼鐵需求方面，歐美製造業動能加速，中國大陸出口強勁與工廠接單回溫，IMF將今年中國大陸GDP成長率上修0.4%至5%，預期房地產市場去庫存調整衝擊逐漸淡化。
台灣今年前5月國內汽車銷售達19.1萬輛，維持與去年同期高水準。全球用鋼展望溫和向上，worldsteel表示高利率環境將退場，製造業展現復甦態勢，預估2024年全球鋼鐵需求成長1.7%，較2023年增加約3,010萬公噸，鋼鐡需求可望回升，重返正常成長軌道。
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