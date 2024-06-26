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永虹南投新廠第3季試量產 前進航太應用

中央社／ 台北26日電

興櫃化工股永虹先進布局航太應用，旗下南投新廠為全台首座航太熱塑性碳纖維複合材料生產工廠，最近正在進行客戶認證，預計第3季開始試量產，可望為明年營運提供新動能。

永虹先進為熱塑碳纖維複合材料廠，今天舉行股東會，董事長吳家幸表示，南投新廠正在進行最後的產品品質驗證程序，即將完成客戶認證，預計今年第3季將搭配客戶的碳纖維大尺寸板材模具進行試產，最快年底前進入量產階段。

永虹南投新廠占地2600坪，導入全新的航太智能生產設備，先前已和歐洲熱塑樹脂大廠蘇威集團（Solvay）簽訂合作備忘錄。

吳家幸表示，疫後全球航太產業復甦，加上ESG風潮普及，熱塑性碳纖維材料具備節能常溫儲存、循環經濟可回收再利用、易於加工成型等特性，全球對於熱塑性碳纖維材料需求成長。目前永虹已和數家國際熱塑樹脂客戶達成共識，南投新廠將成為其在亞太地區重要專業生產據點。

配合中高階需求，永虹部分規格熱塑碳纖維板材，可應用於飛機內裝複材零組件、次要結構件及航空器等產品；另外希望拓展新能源車、高速鐵路與無人機等領域客戶，正持續洽談中。永虹近期擬成立新的無人機公司，結合複合材料優勢，進軍全球無人機產業。

無人機 航太

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