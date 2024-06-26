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台中大建設時代來臨！北屯機捷特區聯外道路開出12條

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
機捷新案「大城光年」南北棟距達40米。記者宋健生/攝影
機捷新案「大城光年」南北棟距達40米。記者宋健生/攝影

台中積極推動各項市政建設，尤以交通建設最能增進往來便利性，促使人口遷徙移動，擴大生活圈範圍，其中北屯機捷特區因商圈迅速發展及人口急劇增加，累計有12條道路工程陸續進行中，提升聯外便利性的同時，更將機捷特區的商業能量與生活腹地逐步向外擴張，穩居北台中核心生活圈地位。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示，如東區大智路與海線的特五號道路開通，先後為台中大車站地區與中科特區的交通系統打通任督二脈，激勵房市再創新局面。

而北屯機捷特區充沛的商業機能與人口紅利，在道路疏通後最直接影響，就是生活圈範圍再擴大，蛋黃核心與衛星區域的價差對比也更加明顯。

根據台中市都市計畫資料，過去北屯捷運機廠區段徵收時，僅就縣市合併前的台中市轄範圍規劃，後因區內發展迅速、移居人口倍增，部分交通動線未有效連接，因而陸續啟動改善道路系統計畫，累計至今有12項之多，包括已完工通車的敦富路往環中東路拓寬、旱溪西路延伸拓寬、敦富六路延伸大成街、南興北一路打通北屯路等4項，其餘8項工程也正積極推動中。

受惠於商業、交通機能滿檔，預售新案「大城光年」的銷售熱度居高不下，憑藉其區位優勢，步行可達雙捷運站、好市多、全聯等機能設施；還可藉由新近完工的道路連通北屯路前往洲際漢神百貨與大巨蛋。

屬靜巷住家的「大城光年」，南北最遠棟距可達40米以上，雙棟建築設計保留視野景觀與住家採光，相對更為宜居，因而十分受家庭客喜愛。

而位於文北段南興路的「金林梧境」在道路系統改善後，可北連環中路、復興路，前往74號快速道將更為便捷。該案規劃39至45坪住家，目前最高成交單價將近55萬元。

此外，已於日前動工的東光路延伸松竹路工程，完工後將成為全長1.5公里的「洋紅風鈴木大道」，有助於紓解松竹路及東山路的車流，松竹捷運站周邊的住家將首先受惠，如預售案富宇「鉑金大苑」聯外便利性大增。其中，富宇「鉑金大苑」住家最高成交單價已站上每坪60.3萬元。

在地業者指出，機捷特區的商家持續開設，近期又傳出麥當勞、燦坤進駐的消息，與好市多比鄰的一處大型商場也正對外招商中，已知將有知名的火鍋餐廳進駐，生活機能一日勝過一日，再加上聯外交通的擴充，更加確立機捷特區在北台中生活圈的重要地位。

北屯機捷周邊有12條道路開通中。記者宋健生/攝影
北屯機捷周邊有12條道路開通中。記者宋健生/攝影
敦富路往環中東路拓寬，聯外便利與安全大增。記者宋健生/攝影
敦富路往環中東路拓寬，聯外便利與安全大增。記者宋健生/攝影
北屯機捷特區周邊道路改善計畫一覽。資料來源：變更台中市都市計畫書
北屯機捷特區周邊道路改善計畫一覽。資料來源：變更台中市都市計畫書

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