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三商家購下半年再搶才 藥師主管年薪上看百萬

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

三商家購（2945）徵才鎖定青年與樂齡二度就業市場，三商家購表示，「青銀族」會是未來徵才重點目標，今年三月剛完成營運部門員工調薪7%-9%不等，美廉社「區主管」含相關福利，年薪區間68-75萬元，三友藥妝「Tomod’s藥師主管」年薪上看百萬元。

同時三商家購預告，今年9月將自辦首場菁英型徵才活動，準備擴大獵才150-200位，最終招聘20位菁英全方位儲備幹部，延攬有1-3年內工作經驗的優秀青年，培訓為期2年，2年年薪為70萬元，通過2年完整培訓計畫試驗者，可選填志願，優先至心中理想部門服務。

三商家購表示，為積極爭取青銀族群加入零售業行列，透過職務設計的優化，如適切的工作學習追蹤表，進行適度分工，友善的工作環境，讓社會新鮮人及樂齡族群易上手，同時提供完善的職涯升遷計畫，打造永續就業職場。

今年上半年三商家購也與老五老基金會合作，開設為期4天，針對中高齡就業群，55歲以上適訓者，進行門市短期培訓班，課程內容包含儀態、基礎工作流程、結帳收銀、商品管理、環境清潔、基礎客訴處理等，以學科及術科，培訓後媒合相對應職缺，並可自行選擇離求職者就近的門市上班，未來也將再規劃與樂齡單位合作課程，積極接觸二度就業者，職場的世代共融，是現在進行式。

另一方面，旗下品牌三友藥妝Tomod’s 目前有16家門市，7月將插旗新北市中和區，第4季準備進駐北部2個大型商場，下半年仍持續網羅街邊店點位，評估適合的社區店型據點，三商家購表示，為因地制宜提供合適商品，並配置藥師駐點，發揮全方位照護，門市也逐步導入三商家購旗下心樸市集產品，讓顧客能將藥妝品、民生日用品，一站式購足，全面擴大徵才。

年薪 徵才活動

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