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PCB 龍頭臻鼎攜手誠品生活 擬在青埔打造新城市人文風景

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB龍頭臻鼎科技集團（4958）預定攜手誠品生活，擬在青埔打造新城市人文風景，臻鼎企業總部開發預定攜手誠品生活，雙方預定7月3日召開共同記者會，今日並發出邀請函。

依據邀請函，期許回饋鄉土、促進產業加值升級，全球印刷電路板PCB產業龍頭「臻鼎科技集團」 選址高鐵桃園站前黃金地帶打造企業總部大樓。今夏歡欣宣布，攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活」，以創新合作模式進駐打造全新獨棟大店。

依據邀請函，臻鼎期盼在桃園青埔創作溫暖可親的閱讀與文化生活場域，款待國際旅人與在地民眾享受美好生活餘裕，共創嶄新城市人文風景。

PCB 臻鼎

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