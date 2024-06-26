東元參加2024台北國際食品展 提供食品加工廠全方位解決方案

「2024台北國際食品展」26日登場，東元電機（1504）以「食品加工廠智慧解決方案」和「-18℃到27℃ HVAC&R全溫域解決方案」雙主題，為業者和農漁會提供一站式的服務，包括以精準定位與速度控制的伺服馬達、可以達到節能目標的高效馬達驅動系統、以及智慧化恆溫恆濕且兼具節能效果的冷凍冷藏和空調解決方案，東元表示，不僅可以協助業者朝向節能企業升級轉型，更期待和食品業一同實現地球減碳的永續目標。

東元電機機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶指出，這次參展推出伺服馬達、高效率馬達驅動系統、和小型化變頻器，因應業者從原料處理、生產製造、到包裝運輸等各項需求。

東元伺服馬達適用於食品加工生產線上應用廣泛的擠花機、輸送帶、包裝機等各項設備，可以提供精準的定位與速度控制，驅動器編碼分辨率較上一代提升64倍，馬達體長縮短22%，主電容壽命提升40%，大幅提升生產效率並兼顧設備高穩定性與品質。此外，東元IE5超高效率馬達驅動系統，可運用於攪拌機、輸送帶和包裝機，幫助業者立即實現卓越的能源效率和運行效能。而東元小型化變頻器 E710 則適用於輸送帶和包裝機，進一步優化設備的控制和運行性能，新技術設計使盤面縮小50%，可並排安裝於控制盤，降低需要的安裝空間與成本。

東元電機持續深耕食品產業，隨著消費者對食品品質的重視，東元提供食品加工廠全方位解決方案，與客戶一起致力於提升食品安全，為消費者保持了食品的風味，延長食品最佳賞味期，並降低食材食品耗損率；也同時落實政府「低碳化」與「智慧化」的目標，可以協助業者取得節能補助。

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