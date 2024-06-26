美利達股東會／通過配發6元現金股利 歐洲市場旺季來臨

自行車大廠美利達（9914）26日舉行股東會，會中通過112年財報，通過股利政策將配息6元，另亦進行董事改選。

針對今年下半年營運展望，美利達公司表示，歐洲市場迎接第3季旺季來臨，已經有客戶提早下單。中國大陸內銷的中、高階自行車產銷規模將會正向擴大。中、高級電動車及自行車則有望在上半年產業庫存調整後，於下半年開始逐漸恢復成長動能。

美利達股東會並改選董事，新任董事名單分別為曾崧柱、曾呂敏華、羅才仁、江嘉軒、賴俊谷、鄭文祥、原其彬、賴入定、曾進成。獨立董事：陳水金、陳建男、蔡武穎、雷忻蓉。股東會後召開董事會選出曾崧柱為董事長。

公司強調，大陸自行車市場已見轉型，消費型態趨於多樣化，高階產品需求轉強。而疫後產業鏈及品牌通路庫存調整已逐漸完成，可望把握市場轉型後的中、長期成長動能。

主力市場部分，歐洲庫存相對較高，主因美國客戶為維持低庫存，壓低進貨頻率，而歐洲市場則為因應第3季旺季銷量增加，客戶已開始提前下單，目前銷售狀況轉好，待庫存消化之後也將再進貨。

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